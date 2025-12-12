Рейтинг@Mail.ru
01:36 12.12.2025 (обновлено: 06:03 12.12.2025)
Названа минимальная стоимость хорошего российского вина
Названа минимальная стоимость хорошего российского вина
россия, российская академия наук
Россия, Российская академия наук
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Стоимость хорошего российского вина в магазинах начинается от 600-800 рублей, но можно найти и дешевле, главное - обращать внимание на производителя, рассказал РИА Новости замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН Александр Панасюк.
"Стоимость хорошего российского вина в магазине при нынешних ценах начинается от 600-800 рублей. Это, правда, не значит, что вино дешевле 600 рублей плохое. Надо обращать внимание на производителя", — сообщил он.
По его словам, на данном этапе развития виноделия в России производитель вина даже важнее, чем его регион происхождения. Вино — это бездонный океан, и каждый раз интересно попробовать новое вино, познакомиться с ним, в этом его прелесть, заключил Панасюк.
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В РАН назвали безопасную дозу вина для мужчин и женщин
Вчера, 04:02
 
