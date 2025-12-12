Названа минимальная стоимость хорошего российского вина

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Стоимость хорошего российского вина в магазинах начинается от 600-800 рублей, но можно найти и дешевле, главное - обращать внимание на производителя, рассказал РИА Новости замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН Александр Панасюк.

"Стоимость хорошего российского вина в магазине при нынешних ценах начинается от 600-800 рублей. Это, правда, не значит, что вино дешевле 600 рублей плохое. Надо обращать внимание на производителя", — сообщил он.