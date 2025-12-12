https://ria.ru/20251212/vino-2061546563.html
Названа минимальная стоимость хорошего российского вина
12.12.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991839962_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_5547c5dac3b13f332683e9b41d24e453.jpg
Названа минимальная стоимость хорошего российского вина
РИА Новости: цена за хорошее российское вино начинается от 600 рублей
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Стоимость хорошего российского вина в магазинах начинается от 600-800 рублей, но можно найти и дешевле, главное - обращать внимание на производителя, рассказал РИА Новости замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН Александр Панасюк.
"Стоимость хорошего российского вина в магазине при нынешних ценах начинается от 600-800 рублей. Это, правда, не значит, что вино дешевле 600 рублей плохое. Надо обращать внимание на производителя", — сообщил он.
По его словам, на данном этапе развития виноделия в России
производитель вина даже важнее, чем его регион происхождения. Вино — это бездонный океан, и каждый раз интересно попробовать новое вино, познакомиться с ним, в этом его прелесть, заключил Панасюк.