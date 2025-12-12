https://ria.ru/20251212/ushakov-2061665294.html
Россия показывает способность к компромиссам по Украине, заявил Ушаков
Россия показывает способность к компромиссам по Украине, заявил Ушаков
Способность России к компромиссам по украинскому урегулированию просматривается уже с лета этого года, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 12.12.2025
Ушаков: способность РФ к компромиссам по Украине просматривается с лета