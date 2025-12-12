Рейтинг@Mail.ru
Россия показывает способность к компромиссам по Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 12.12.2025
14:48 12.12.2025
Россия показывает способность к компромиссам по Украине, заявил Ушаков
Россия показывает способность к компромиссам по Украине, заявил Ушаков
Способность России к компромиссам по украинскому урегулированию просматривается уже с лета этого года, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 12.12.2025
Россия показывает способность к компромиссам по Украине, заявил Ушаков

Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Способность России к компромиссам по украинскому урегулированию просматривается уже с лета этого года, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Способность к компромиссам с нашей стороны просматривается уже с лета текущего года", - сказал Ушаков изданию "Коммерсант", говоря об украинском урегулировании.
Помощник президента России добавил, что у украинской стороны есть особые соображения на этот счет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Песков ответил на вопрос о возможной теме встречи по Украине в Париже
Заголовок открываемого материала