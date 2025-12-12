Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал об изменениях, вносимых в мирный план США - РИА Новости, 12.12.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 12.12.2025
Ушаков рассказал об изменениях, вносимых в мирный план США
Ушаков рассказал об изменениях, вносимых в мирный план США - РИА Новости, 12.12.2025
Ушаков рассказал об изменениях, вносимых в мирный план США
Вносимые в мирный план США изменения явно не в пользу России, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 12.12.2025
сша, россия, юрий ушаков, мирный план сша по украине
США, Россия, Специальная военная операция на Украине, Юрий Ушаков, Мирный план США по Украине
Ушаков рассказал об изменениях, вносимых в мирный план США

Ушаков: вносимые в мирный план США изменения явно не в пользу России

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Вносимые в мирный план США изменения явно не в пользу России, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мое личное мнение, что эти бумаги не будут для нас иметь более привлекательный характер, чем до этого", - сказал Ушаков изданию "Коммерсант".
Помощник президента полагает, что скорее все будет наоборот.
"И это мы еще не работали по конкретным предложениям, по параграфам. Поэтому еще только предстоит серьезный экспертный разговор. А документов, про которые вы говорите, мы даже не видели. Что они сейчас там прорабатывают, какие изменения вносят, мы не знаем... Нет-нет, явно, что не в лучшую сторону", - добавил он.
Ушаков назвал важную для России составную часть плана по Украине
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияЮрий УшаковМирный план США по Украине
 
 
