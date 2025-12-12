https://ria.ru/20251212/ushakov-2061665097.html
Ушаков рассказал об изменениях, вносимых в мирный план США
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Вносимые в мирный план США изменения явно не в пользу России, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мое личное мнение, что эти бумаги не будут для нас иметь более привлекательный характер, чем до этого", - сказал Ушаков
изданию "Коммерсант
".
Помощник президента полагает, что скорее все будет наоборот.
"И это мы еще не работали по конкретным предложениям, по параграфам. Поэтому еще только предстоит серьезный экспертный разговор. А документов, про которые вы говорите, мы даже не видели. Что они сейчас там прорабатывают, какие изменения вносят, мы не знаем... Нет-нет, явно, что не в лучшую сторону", - добавил он.