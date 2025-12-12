Рейтинг@Mail.ru
14:41 12.12.2025 (обновлено: 14:47 12.12.2025)
Ушаков допустил ухудшение мирного плана США по Украине
У Москвы есть впечатление, что вариант мирного плана США по урегулированию на Украине может быть ухудшен, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 12.12.2025
Ушаков допустил ухудшение мирного плана США по Украине

Ушаков: у России есть впечатление, что мирный план США может быть ухудшен

Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. У Москвы есть впечатление, что вариант мирного плана США по урегулированию на Украине может быть ухудшен, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"У нас есть такое впечатление, что этот вариант, который предлагается на обсуждение, будет ухудшен", - сказал Ушаков изданию "Коммерсант".
омощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Ушаков назвал важную для России составную часть плана по Украине
Вчера, 14:46
 
