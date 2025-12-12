https://ria.ru/20251212/ushakov-2061663997.html
Ушаков допустил ухудшение мирного плана США по Украине
Ушаков допустил ухудшение мирного плана США по Украине - РИА Новости, 12.12.2025
Ушаков допустил ухудшение мирного плана США по Украине
У Москвы есть впечатление, что вариант мирного плана США по урегулированию на Украине может быть ухудшен, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T14:41:00+03:00
2025-12-12T14:41:00+03:00
2025-12-12T14:47:00+03:00
мирный план сша по украине
россия
москва
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059435056_0:1:2991:1683_1920x0_80_0_0_a685cff5a29e54a75b312f3a128ba2e3.jpg
https://ria.ru/20251212/chast-2061664835.html
россия
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059435056_220:0:2808:1941_1920x0_80_0_0_07901456d9e7eca771f831b9b91b4ebe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мирный план сша по украине, россия, москва, сша
Мирный план США по Украине, Россия, Москва, США
Ушаков допустил ухудшение мирного плана США по Украине
Ушаков: у России есть впечатление, что мирный план США может быть ухудшен