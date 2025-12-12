Рейтинг@Mail.ru
14:40 12.12.2025
Процесс обсуждения плана США по Украине будет длительным, заявил Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков считает, что процесс обсуждения предложений США по украинскому урегулированию будет длительным. РИА Новости, 12.12.2025
в мире, сша, мирный план сша по украине, россия, юрий ушаков
В мире, США, Мирный план США по Украине, Россия, Юрий Ушаков
Юрий Ушаков
Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков считает, что процесс обсуждения предложений США по украинскому урегулированию будет длительным.
"У нас есть такое впечатление, что этот вариант, который предлагается на обсуждение, будет ухудшен. С ним началась работа, а потом с нами опять начнется работа, и для нас будет многое, прямо скажем, видимо, уже неподходящим... Поэтому процесс еще будет длительный", - сказал Ушаков изданию "Коммерсант".
На Западе набросились на Зеленского из-за происходящего в зоне СВО
На Западе набросились на Зеленского из-за происходящего в зоне СВО
Вчера, 10:01
 
В миреСШАМирный план США по УкраинеРоссияЮрий Ушаков
 
 
