Ушаков рассказал о контактах Москвы с представителями США
Ушаков рассказал о контактах Москвы с представителями США
Последнее серьезное общение Москвы с представителями США было 2 декабря, с тех пор никаких бумаг Россия не видела, сообщил помощник президента России Юрий... РИА Новости, 12.12.2025
Ушаков рассказал о контактах Москвы с представителями США
