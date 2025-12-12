Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о контактах Москвы с представителями США
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 12.12.2025
Ушаков рассказал о контактах Москвы с представителями США
Ушаков рассказал о контактах Москвы с представителями США
Последнее серьезное общение Москвы с представителями США было 2 декабря, с тех пор никаких бумаг Россия не видела, сообщил помощник президента России Юрий... РИА Новости, 12.12.2025
москва, сша, россия, юрий ушаков
Москва, США, Россия, Специальная военная операция на Украине, Юрий Ушаков
Ушаков рассказал о контактах Москвы с представителями США

Ушаков: последнее общение Москвы с представителями США было 2 декабря

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Последнее серьезное общение Москвы с представителями США было 2 декабря, с тех пор никаких бумаг Россия не видела, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Дело в том, что мы-то в последний раз общались с американцами серьезно, так сказать, углубленно 2 декабря. После этого мы их бумаги, которые они готовят и в которые, я полагаю, европейцы и украинцы вносят свои какие-то правки, - мы их не видели", - сказал Ушаков изданию "Коммерсант".
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Процесс обсуждения плана США по Украине будет длительным, заявил Ушаков
Специальная военная операция на УкраинеМоскваСШАРоссияЮрий Ушаков
 
 
