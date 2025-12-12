https://ria.ru/20251212/ushakov-2061663158.html
Ушаков назвал последние варианты мирного плана США результатом компромисса
Ушаков назвал последние варианты мирного плана США результатом компромисса - РИА Новости, 12.12.2025
Ушаков назвал последние варианты мирного плана США результатом компромисса
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что последние варианты мирного плана США по Украине являются результатом компромисса, в том числе и со стороны... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T14:39:00+03:00
2025-12-12T14:39:00+03:00
2025-12-12T14:44:00+03:00
мирный план сша по украине
сша
россия
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059421925_0:149:3009:1842_1920x0_80_0_0_67f62a0b4e86c9adac967e7e0df123a5.jpg
https://ria.ru/20251212/kreml-2061664259.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059421925_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_38a9d7acefdc2ee9a6256ac3960a5186.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мирный план сша по украине, сша, россия, юрий ушаков
Мирный план США по Украине, США, Россия, Юрий Ушаков
Ушаков назвал последние варианты мирного плана США результатом компромисса
Ушаков назвал последние варианты плана США по Украине результатом компромисса