13:34 12.12.2025 (обновлено: 13:41 12.12.2025)
Донбасс рано или поздно перейдет под полный контроль России, заявил Ушаков
Донбасс рано или поздно перейдет под полный контроль России, заявил Ушаков

Ушаков: Донбасс перейдет под контроль России переговорным или военным путем

© РИА Новости / Кристина Кормилицына Помощник президента РФ Юрий Ушаков
 Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Донбасс рано или поздно перейдет под полный контроль России, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Рано или поздно. Если не переговорным путем, то военным эта территория (Донбасс - ред.) перейдет под полный контроль Российской Федерации. Только от этого будет зависеть и все остальное", - сказал Ушаков газете "Коммерсант".
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отвечает на вопросы журналистов во время пресс-подхода после встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Прекращение огня в Донбассе наступит после вывода ВСУ, заявил Ушаков
ДонбассРоссияЮрий УшаковПолитика
 
 
