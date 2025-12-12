Ушаков назвал цель Зеленского на переговорах в Европе

АШХАБАД, 12 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский на переговорах в Европе хочет внести в план США предложения, неприемлемые для России, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

"Конечно, по крайней мере, чтобы внести в те бумаги, которые американцы готовят, какие-то неприемлемые для нас пассажи и предложения", — ответил он на вопрос, нет ли ощущения, что глава киевского режима пытается сорвать мирный процесс.

Ушаков добавил, что Россия пока не видела откорректированную версию плана и может быть недовольна изменениями, внесенными в документ. Сейчас Соединенные Штаты обсуждают его с Европой и Украиной, рано или поздно Вашингтон начнет контакты по этому поводу с Москвой.

"Потом будем участвовать (в обсуждении мирного плана. — Прим. ред.) и, естественно, будем жестко настаивать на наших соображениях", — сказал он "Коммерсанту".

По его словам, способность России к компромиссам по урегулированию просматривается уже с лета. Помощник президента привел в пример последние варианты инициативы Вашингтона.

Комментируя идею Зеленского провести референдум по территориальному вопросу, Ушаков подчеркнул, что весь Донбасс является российским. Прекращение огня может наступить только после вывода оттуда ВСУ — это важная часть мирного плана.

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что европейские лидеры передали президенту США Дональду Трампу новое предложение по территориальным уступкам со стороны Киева.

Глава Белого дома отмечал, что американская делегация может принять участие в переговорах с представителями ЕС и Украины в субботу, если сочтет, что они принесут результат.

Обсуждение мирного плана США

На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.

Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.

В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.