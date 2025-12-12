https://ria.ru/20251212/ushakov-2061642295.html
Замечания ЕС и Украины по плану США вряд ли будут позитивны, считает Ушаков
Замечания ЕС и Украины по плану США вряд ли будут позитивны, считает Ушаков - РИА Новости, 12.12.2025
Замечания ЕС и Украины по плану США вряд ли будут позитивны, считает Ушаков
США сейчас работают с украинцами по мирному плану, вряд ли их правки будут носить положительный характер, заявил помощник президента Юрий Ушаков. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T13:19:00+03:00
2025-12-12T13:19:00+03:00
2025-12-12T14:08:00+03:00
