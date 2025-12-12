Рейтинг@Mail.ru
Замечания ЕС и Украины по плану США вряд ли будут позитивны, считает Ушаков - РИА Новости, 12.12.2025
13:19 12.12.2025 (обновлено: 14:08 12.12.2025)
Замечания ЕС и Украины по плану США вряд ли будут позитивны, считает Ушаков
Замечания ЕС и Украины по плану США вряд ли будут позитивны, считает Ушаков - РИА Новости, 12.12.2025
Замечания ЕС и Украины по плану США вряд ли будут позитивны, считает Ушаков
США сейчас работают с украинцами по мирному плану, вряд ли их правки будут носить положительный характер, заявил помощник президента Юрий Ушаков. РИА Новости, 12.12.2025
в мире, украина, сша, юрий ушаков, евросоюз
В мире, Украина, США, Юрий Ушаков, Евросоюз
Замечания ЕС и Украины по плану США вряд ли будут позитивны, считает Ушаков

Ушаков: замечания ЕС и Украины по мирному плану США вряд ли будут позитивными

© РИА Новости / Кристина Кормилицына Помощник президента РФ Юрий Ушаков
 Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
АШХАБАД, 12 дек — РИА Новости. США сейчас работают с украинцами по мирному плану, вряд ли их правки будут носить положительный характер, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
"Мы пока эти бумаги, которые сейчас составляются, с учетом замечаний европейцев и украинцев, не видели, но вряд ли эти замечания будут носить позитивный характер", - сказал Ушаков.
Трамп высказался о мирном плане США по Украине
Вчера, 03:12
Трамп высказался о мирном плане США по Украине
Вчера, 03:12
 
