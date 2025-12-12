Рейтинг@Mail.ru
Москве может многое не понравиться в обновленном плане США, заявил Ушаков - РИА Новости, 12.12.2025
13:12 12.12.2025
Москве может многое не понравиться в обновленном плане США, заявил Ушаков
Москве может многое не понравиться в обновленном плане США, заявил Ушаков
в мире
москва
сша
россия
юрий ушаков
мирный план сша по украине
в мире, москва, сша, россия, юрий ушаков, мирный план сша по украине
В мире, Москва, США, Россия, Юрий Ушаков, Мирный план США по Украине
Москве может многое не понравиться в обновленном плане США, заявил Ушаков

Ушаков: Москве может многое не понравиться в обновленном плане США по Украине

Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Москве может многое не понравиться в откорректированной версии плана мирного урегулирования США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков сообщил журналистам, что Москва пока не видела откорректированные версии плана США по мирному урегулированию на Украине.
"Когда увидим, многое может не понравиться. Я так чувствую", - сказал Ушаков.
