Москве может многое не понравиться в обновленном плане США, заявил Ушаков
Москве может многое не понравиться в обновленном плане США, заявил Ушаков - РИА Новости, 12.12.2025
Москве может многое не понравиться в обновленном плане США, заявил Ушаков
Москве может многое не понравиться в откорректированной версии плана мирного урегулирования США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T13:12:00+03:00
2025-12-12T13:12:00+03:00
2025-12-12T13:12:00+03:00
