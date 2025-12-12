https://ria.ru/20251212/ushakov-2061620885.html
До конца года у Путина не планируется зарубежных визитов, заявил Ушаков
До конца года у Путина не планируется зарубежных визитов, заявил Ушаков - РИА Новости, 12.12.2025
До конца года у Путина не планируется зарубежных визитов, заявил Ушаков
До конца года у президента РФ Владимира Путина не планируется зарубежных визитов, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T11:57:00+03:00
2025-12-12T11:57:00+03:00
2025-12-12T12:04:00+03:00
политика
россия
юрий ушаков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:114:2956:1777_1920x0_80_0_0_036fd7cf4248c13e434792be7bac5c09.jpg
https://ria.ru/20251212/ushakov-2061619717.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_66a8cc0f68b080baa0304264a1c22c30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, юрий ушаков, владимир путин
Политика, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин
До конца года у Путина не планируется зарубежных визитов, заявил Ушаков
Ушаков: до конца года у Путина не планируется зарубежных визитов