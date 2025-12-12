Рейтинг@Mail.ru
Москва может быть не всем довольна в новой версии плана США, заявил Ушаков - РИА Новости, 12.12.2025
11:55 12.12.2025 (обновлено: 12:47 12.12.2025)
Москва может быть не всем довольна в новой версии плана США, заявил Ушаков
Москва может быть не всем довольна в новой версии плана США, заявил Ушаков
Москва может быть не всем довольна в новой версии плана США, заявил Ушаков

© РИА Новости / Кристина Кормилицына Помощник президента РФ Юрий Ушаков
 Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что Москва может быть не всем довольна в откорректированном документе США по мирному урегулированию на Украине, который получит в будущем.
"Американцы сейчас согласовывают (документ по урегулированию на Украине - ред.) с европейцами, с украинцами. В конце концов должно быть показано нам. Что, естественно, вызовет соответствующую реакцию. Я думаю, что мы тоже не всем будем довольны", - сказал Ушаков журналистам.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Москва не видела новые версии мирного плана США по Украине, заявил Ушаков
