Рано или поздно Россия будет вести контакты с США по Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 12.12.2025
11:54 12.12.2025 (обновлено: 11:59 12.12.2025)
Рано или поздно Россия будет вести контакты с США по Украине, заявил Ушаков
Рано или поздно Россия будет вести контакты с США по Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 12.12.2025
Рано или поздно Россия будет вести контакты с США по Украине, заявил Ушаков
Рано или поздно Москва будет вести активные контакты с Вашингтоном по плану мирного урегулирования на Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 12.12.2025
украина, россия, сша, мирный план сша по украине, юрий ушаков, москва, вашингтон (штат)
Украина, Россия, США, Мирный план США по Украине, Юрий Ушаков, Москва, Вашингтон (штат)
Рано или поздно Россия будет вести контакты с США по Украине, заявил Ушаков

Ушаков: РФ будет вести активные контакты с США по мирному плану по Украине

АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Рано или поздно Москва будет вести активные контакты с Вашингтоном по плану мирного урегулирования на Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Рано или поздно возобновятся контакты активные с американцами, потому что то, что американцы сейчас согласовывают с европейцами, с украинцами, в конце концов должно быть показано нам", - сказал Ушаков журналистам.
Темы бесед американцев с украинцами обсудят и с Россией, заявил Ушаков
УкраинаРоссияСШАМирный план США по УкраинеЮрий УшаковМоскваВашингтон (штат)
 
 
