Ушаков допустил, что Зеленский хочет добиться прекращения огня на Украине
11:50 12.12.2025 (обновлено: 11:59 12.12.2025)
Ушаков допустил, что Зеленский хочет добиться прекращения огня на Украине
украина, мирный план сша по украине, владимир зеленский, россия, юрий ушаков
Украина, Мирный план США по Украине, Владимир Зеленский, Россия, Юрий Ушаков
Ушаков допустил, что Зеленский хочет добиться прекращения огня на Украине

Ушаков: Зеленский рассматривает выборы как повод для временного прекращения огня

© РИА Новости / Кристина КормилицынаЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключает, что Владимир Зеленский рассматривает проведение выборов на Украине как возможность добиваться временного прекращения огня.
"Не исключено, что он будет рассматривать это как возможность добиться временного прекращения огня просто. Вот и все", - заявил RT Ушаков.
УкраинаМирный план США по УкраинеВладимир ЗеленскийРоссияЮрий Ушаков
 
 
