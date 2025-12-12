https://ria.ru/20251212/ushakov-2061619717.html
Ушаков допустил, что Зеленский хочет добиться прекращения огня на Украине
Ушаков допустил, что Зеленский хочет добиться прекращения огня на Украине - РИА Новости, 12.12.2025
Ушаков допустил, что Зеленский хочет добиться прекращения огня на Украине
Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключает, что Владимир Зеленский рассматривает проведение выборов на Украине как возможность добиваться временного... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T11:50:00+03:00
2025-12-12T11:50:00+03:00
2025-12-12T11:59:00+03:00
украина
мирный план сша по украине
владимир зеленский
россия
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059435056_0:1:2991:1683_1920x0_80_0_0_a685cff5a29e54a75b312f3a128ba2e3.jpg
https://ria.ru/20251212/ekspert-2061612370.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059435056_220:0:2808:1941_1920x0_80_0_0_07901456d9e7eca771f831b9b91b4ebe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, мирный план сша по украине, владимир зеленский, россия, юрий ушаков
Украина, Мирный план США по Украине, Владимир Зеленский, Россия, Юрий Ушаков
Ушаков допустил, что Зеленский хочет добиться прекращения огня на Украине
Ушаков: Зеленский рассматривает выборы как повод для временного прекращения огня