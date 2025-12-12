Рейтинг@Mail.ru
Москва не видела новые версии мирного плана США по Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 12.12.2025 (обновлено: 12:01 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/ushakov-2061619512.html
Москва не видела новые версии мирного плана США по Украине, заявил Ушаков
Москва не видела новые версии мирного плана США по Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 12.12.2025
Москва не видела новые версии мирного плана США по Украине, заявил Ушаков
Москва пока не видела откорректированные версии плана мирного урегулирования США, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T11:50:00+03:00
2025-12-12T12:01:00+03:00
москва
сша
в мире
россия
юрий ушаков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059421925_0:149:3009:1842_1920x0_80_0_0_67f62a0b4e86c9adac967e7e0df123a5.jpg
https://ria.ru/20251212/ushakov-2061620343.html
москва
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059421925_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_38a9d7acefdc2ee9a6256ac3960a5186.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сша, в мире, россия, юрий ушаков, мирный план сша по украине
Москва, США, В мире, Россия, Юрий Ушаков, Мирный план США по Украине
Москва не видела новые версии мирного плана США по Украине, заявил Ушаков

Ушаков: Москва пока не видела новые версии мирного плана США

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Москва пока не видела откорректированные версии плана мирного урегулирования США, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Мы откорректированные версии американских проектов (по мирному урегулированию на Украине - ред.) не видели", - сказал Ушаков журналистам.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Рано или поздно Россия будет вести контакты с США по Украине, заявил Ушаков
Вчера, 11:54
 
МоскваСШАВ миреРоссияЮрий УшаковМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала