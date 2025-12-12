Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили об отмене субботней встречи по Украине в Париже
22:53 12.12.2025 (обновлено: 22:58 12.12.2025)
СМИ сообщили об отмене субботней встречи по Украине в Париже
СМИ сообщили об отмене субботней встречи по Украине в Париже
СМИ сообщили об отмене субботней встречи по Украине в Париже
Субботняя встреча по Украине в Париже не состоится, сообщает польская радиостанция RMF FM со ссылкой на источник в Елисейском дворце. РИА Новости, 12.12.2025
украина
париж
мирный план сша по украине
дональд трамп
сша
в мире
украина
париж
сша
украина, париж, мирный план сша по украине, дональд трамп, сша, в мире
Украина, Париж, Мирный план США по Украине, Дональд Трамп, США, В мире
СМИ сообщили об отмене субботней встречи по Украине в Париже

RMF FM: субботняя встреча по Украине в Париже не состоится

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
ВАРШАВА, 12 дек – РИА Новости. Субботняя встреча по Украине в Париже не состоится, сообщает польская радиостанция RMF FM со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
Ранее сообщалось, что высокопоставленные чиновники США встретятся, как ожидается, в субботу в Париже с представителями Украины, Франции, Германии и Великобритании, чтобы обсудить план американского лидера Дональда Трампа по разрешению украинского кризиса.
"Субботняя встреча в Париже по Украине не состоится", - говорится в сообщении. При этом радиостанция отмечает, что данная информация неофициальна и ссылается на "источник в Елисейском дворце".
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва не знает, о чем пойдет речь в субботу на встрече по украинскому вопросу.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
УкраинаПарижМирный план США по УкраинеДональд ТрампСШАВ мире
 
 
