СМИ сообщили об отмене субботней встречи по Украине в Париже

ВАРШАВА, 12 дек – РИА Новости. Субботняя встреча по Украине в Париже не состоится, сообщает польская радиостанция RMF FM со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
Ранее сообщалось, что высокопоставленные чиновники США встретятся, как ожидается, в субботу в Париже с представителями Украины, Франции, Германии и Великобритании, чтобы обсудить план американского лидера Дональда Трампа по разрешению украинского кризиса.
"Субботняя встреча в Париже по Украине не состоится", - говорится в сообщении. При этом радиостанция отмечает, что данная информация неофициальна и ссылается на "источник в Елисейском дворце".
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва не знает, о чем пойдет речь в субботу на встрече по украинскому вопросу.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.