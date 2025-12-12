Рейтинг@Mail.ru
Премьер Украины заявила о создании с США рабочей группы по экономике
20:12 12.12.2025 (обновлено: 22:09 12.12.2025)
Премьер Украины заявила о создании с США рабочей группы по экономике
Премьер Украины заявила о создании с США рабочей группы по экономике - РИА Новости, 12.12.2025
Премьер Украины заявила о создании с США рабочей группы по экономике
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко после встречи с представителями американской переговорной группы по урегулированию конфликта заявила о создании... РИА Новости, 12.12.2025
в мире
сша
украина
всемирный банк
в мире, сша, украина, всемирный банк
В мире, США, Украина, Всемирный банк
Премьер Украины заявила о создании с США рабочей группы по экономике

Свириденко: Украина и США создали рабочую группу по экономическим вопросам

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко после встречи с представителями американской переговорной группы по урегулированию конфликта заявила о создании совместной с США рабочей группы по экономическим вопросам.
"Сегодня провели встречу с представителями президента США Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом, главой Всемирного банка Аджаем Бангой и генеральным директором BlackRock Ларри Финком. Была создана совместная рабочая группа. Ее первоочередной задачей является разработка плана действий в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Свириденко.
В Кремле прокомментировали контакты США и Украины
Вчера, 14:42
В Кремле прокомментировали контакты США и Украины
Вчера, 14:42
Президент России Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа ещё продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остаётся на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удаётся заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
СМИ: в ЕС обеспокоены возможным отказом США от встречи по Украине в ФРГ
Вчера, 10:47
СМИ: в ЕС обеспокоены возможным отказом США от встречи по Украине в ФРГ
Вчера, 10:47
 
