Рейтинг@Mail.ru
Украину могут принять в ЕС к 1 января 2027 года, пишет Finanсial Times - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/ukraina-2061699192.html
Украину могут принять в ЕС к 1 января 2027 года, пишет Finanсial Times
Украину могут принять в ЕС к 1 января 2027 года, пишет Finanсial Times - РИА Новости, 12.12.2025
Украину могут принять в ЕС к 1 января 2027 года, пишет Finanсial Times
Украину могут принять в Евросоюз к 1 января 2027 года в рамках плана по урегулированию конфликта, сообщает газета Finanсial Times со ссылкой на источники,... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T16:21:00+03:00
2025-12-12T16:21:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дмитрий песков
владимир путин
юрий ушаков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg
https://ria.ru/20251211/ukraina-2061495692.html
https://ria.ru/20251020/politico-2049305401.html
https://ria.ru/20251211/kredit-2061089560.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_73a00791dbadd11965fc1e7cc77a7660.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков, владимир путин, юрий ушаков, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Украину могут принять в ЕС к 1 января 2027 года, пишет Finanсial Times

FT: Украину могут принять в ЕС к 1 января 2027 года в рамках мирного плана

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украину могут принять в Евросоюз к 1 января 2027 года в рамках плана по урегулированию конфликта, сообщает газета Finanсial Times со ссылкой на источники, осведомленные о содержании документа.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников сообщала, что возможность вступления Украины в ЕС уже в 2027 году обсуждается в рамках переговоры по урегулированию, но это беспокоит некоторые европейские государства.
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
ЕК и Украина хотят немедленно начать переговоры о членстве страны в ЕС
11 декабря, 18:36
«

"В соответствии с ускоренным предложением, обсуждаемым в рамках переговоров при посредничестве США по прекращению войны... Украина должна вступить в ЕС к 2027 году... Членство в ЕС к 1 января 2027 года описано в последнем проекте документа мирного соглашения по Украине, которые обсуждают американские и украинские чиновники при поддержке Брюсселя", - заявили изданию источники, осведомленные о содержании документа.

Источники добавили газете, что "ускоренный" срок принятия Украины в блок может положить конец подходу к приему новых членов ЕС, основанному на заслугах, и он вынудит Брюссель пересмотреть весь процесс.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев в противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В ЕС могут начать принимать новых членов без права вето, пишет Politico
20 октября, 10:41
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты РФ и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Честной игры не ждите". ЕС принял решение по Украине
11 декабря, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинЮрий УшаковЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала