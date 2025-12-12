Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф встретится с евротройкой до собрания лидеров ЕС, пишут СМИ
10:30 12.12.2025
Уиткофф встретится с евротройкой до собрания лидеров ЕС, пишут СМИ
Уиткофф встретится с евротройкой до собрания лидеров ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2025
Уиткофф встретится с евротройкой до собрания лидеров ЕС, пишут СМИ
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф может встретиться с советниками по безопасности стран "евротройки" для обсуждения Украины до встречи европейских... РИА Новости, 12.12.2025
Уиткофф встретится с евротройкой до собрания лидеров ЕС, пишут СМИ

Уиткофф встретится с евротройкой до заседания европейских лидеров

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в Кремле
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в Кремле. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф может встретиться с советниками по безопасности стран "евротройки" для обсуждения Украины до встречи европейских лидеров 15 декабря в Берлине, сообщает издание Kyiv Post.
Ранее агентство Рейтер сообщало со ссылкой на двух дипломатов Евросоюза, что лидеры европейских государств планируют встретиться 15 декабря в Берлине для обсуждения плана мирного урегулирования на Украине.
Белый дом: Уиткофф и другие чиновники сейчас ведут переговоры по Украине
11 декабря, 21:40
"Уиткофф, как ожидается, встретится с советниками по безопасности стран "евротройки", встречу дипломаты характеризуют как "последний шанс на налаживание связей" перед Берлином", - пишет издание.
Как отмечает Kyiv Post, пока не известно, примет ли участие во встрече в Берлине делегация от США. По данным американских и европейских чиновников, это участие США целиком зависит от того, продвинутся ли переговоры между странами "евротройки" и Украиной в эти выходные по теме территорий и безопасности.
"Без преувеличения можно сказать, что вся архитектура западного единства зависит от этих выходных... Если США останутся вне переговоров, Европа потеряет единое видение, а Украина потеряет рычаги влияния", - приводит издание слова неназванного западного чиновника.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что высокопоставленные чиновники США встретятся, как ожидается, в субботу в Париже с представителями Украины, Франции, Германии и Великобритании, чтобы обсудить план президента США Дональда Трампа по разрешению украинского кризиса.
Уиткофф призывал Киев отказаться от претензий на территории, сообщает WP
9 декабря, 17:13
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее заявила, что Трампу надоели "встречи просто ради встреч" по урегулированию на Украине, он хочет действий. Сам Трамп отмечал, что представители США будут участвовать во встрече в субботу в Европе, только если сочтут, что есть шанс на успех, чтобы не тратить время зря.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Лидеры ЕС встретятся для обсуждения мирного плана по Украине, пишет Reuters
10 декабря, 16:36
 
