Первый в СССР угон самолета: преступникам сошло с рук даже убийство

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. В октябре 1970 года произошел первый в Советском Союзе угон самолета. На борту рейса № 244 разыгралась настоящая кровавая драма, погибла юная стюардесса, были тяжело ранены почти все члены экипажа.

В итоге преступники остались безнаказанными. Как так получилось и почему возмездие все же их настигло спустя годы?

Ей было всего девятнадцать

Пятнадцатого октября 1970-го Ан-24 должен был доставить пассажиров из Батуми в Краснодар с остановкой в Сухуми.

Буквально через пять минут после взлета, в 12:40 по местному времени, стюардессу подозвали двое мужчин, на одном была форма Советской армии. Они вручили ей конверт и попросили передать его пилотам.

Письмо содержало "Приказ № 9", где требовалось лететь в Турцию и прекратить радиосвязь. В противном случае обещали убить ослушавшихся. Не растерявшись в чрезвычайной ситуации, 19-летняя Надя Курченко бросилась к пилотам с криком: "Нападение!".

Старший из террористов расстрелял девушку из обреза и открыл огонь по другим членам экипажа. Единственным, кто чудом не пострадал, оказался второй пилот Сулико Шавидзе.

Борцы за свободу или обычные уголовники?

Шавидзе сумел посадить самолет в аэропорту турецкого Трабзона. Лайнер окружили турецкие спецслужбы, но преступники не собирались сопротивляться и сдались в руки властям.

Террористами оказались отец и сын, Пранас и Альгирдас Бразинскасы, 46 и 15 лет от роду. Они сразу объявили себя политическими беженцами. Пранас Бразинскас представился турецким следователям убежденным антикоммунистом, участником движения "лесных братьев", за что отбывал ссылку в Сибири.

Реальность же несколько отличалась и совсем не вписывалась в ореол образа "борцов за свободу", создаваемый преступниками.

Во время Второй мировой войны Бразинскас-старший служил добровольцем во вспомогательных войсках вермахта, а затем помогал "лесным братьям". Впоследствии работал в сфере торговли и несколько раз арестовывался за различные экономические преступления.

В 1970 году он осел в Узбекистане, где активно занимался спекуляцией. Почувствовав возникший у КГБ интерес к своей персоне, литовец принял решение бежать из СССР.

Хотели сделать "благородными"

Сильно било по картине "благородных разбойников" и жестокое убийство юной стюардессы.

Тогда Бразинскас-старший объявил, что Надежда Курченко якобы погибла от выстрелов сотрудников спецслужб, которые начали стрелять на борту. Правда, годы спустя он проговорился , что убил девушку, "потому что она встала у него на пути".

Эту историю об "охранниках, убивших стюардессу", растиражировали не только западные СМИ, но и советские диссиденты, в том числе и академик Сахаров, заявивший : "Большинству советских граждан до сих пор неизвестно, что Курченко не была убита Бразинскасами, а погибла от случайной пули советского охранника".

Не распространяется на случай с Бразинскасами

Несмотря на попытки СССР добиться выдачи преступников, их осудили в Турции, приговор был довольно мягкий: Бразинскас-старший получил восемь лет заключения, а младший — всего два.

В 1974 году старший вышел по амнистии и стал добиваться переезда в США. Первоначально американские власти этому препятствовали, но вскоре отец и сын оказались в Калифорнии, среди представителей литовской диаспоры. Для конспирации сменили имена, став Фрэнком и Альбертом Уайт.

СССР выразил по этому поводу протест, и официальный представитель Госдепартамента США выдал следующую формулировку: "Озабоченность США международным терроризмом не распространяется на случай с Бразинскасами".

"Последние годы Бразинскасы прожили в забвении. <...> Но они прожили эти годы в тихой и благополучной Америке, а Нади Курченко, прекрасной молодой девушки, давно нет на свете", — писал военный журналист Михаил Болтунов.

Кровавая развязка

И все-таки судьба покарала преступников. Младший Бразинскас сумел адаптироваться в США — женился, стал работать бухгалтером.

Пранас же так и не выучил английский язык, предпочитая общаться с сыном на литовском или русском. Соседи жаловались на него за агрессивное поведение и угрозы. Ему постоянно мерещились "агенты КГБ", которые якобы его преследовали.

Развязка этой истории вышла кровавой. В ходе семейной ссоры 10 февраля 2002 года Альгирдас насмерть забил своего отца гантелей. Как говорил на суде адвокат обвиняемого, к концу жизни "старик стал просто невыносим".

