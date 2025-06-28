https://ria.ru/20250628/samolet-2025829999.html

Первый случай угона самолета в СССР: подвиг Надежды Курченко

Первый случай угона самолета в СССР: подвиг Надежды Курченко - РИА Новости, 28.06.2025

Первый случай угона самолета в СССР: подвиг Надежды Курченко

"Не сдамся!" — крикнула 19-летняя стюардесса, перекрывая рев двигателей. В следующий момент прозвучал выстрел. Так начался первый в СССР угон самолета —... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T09:40:00+03:00

2025-06-28T09:40:00+03:00

2025-06-28T09:40:00+03:00

ссср

литва

ан-24

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Не сдамся!" — крикнула 19-летняя стюардесса, перекрывая рев двигателей. В следующий момент прозвучал выстрел. Так начался первый в СССР угон самолета — дерзкий, кровавый и политически взрывоопасный. Два преступника, отец и сын, рвались на Запад, прихватив в заложники 46 человек. Но они не учли одного. Юная Надежда Курченко не отступит. Ее последний бой длился всего несколько минут, но эхо этого подвига звучало десятилетиями. Пока однажды справедливость не настигла убийц — там, где они ее совсем не ждали.Роковой рейс: как все начиналось15 октября 2025 года исполнится ровно 55 лет со дня трагической гибели 19-летней бортпроводницы Надежды Курченко, которая ценой собственной жизни попыталась предотвратить первый в истории СССР захват пассажирского самолета террористами. Это событие, ставшее отправной точкой для многолетней серии подобных преступлений, кровавым шлейфом растянувшихся по небу всего мира.В тот роковой день 15 октября 1970 года самолет Ан-24 с бортовым номером СССР-46256, выполнявший регулярный рейс по маршруту Батуми-Сухуми, поднялся в небо с батумского аэродрома ровно в 12 часов 30 минут. На борту было 46 пассажиров и 5 членов экипажа. Это был обычный полет, который по расписанию должен был занять не более 25-30 минут. Однако уже на четвертой минуте самолет резко изменил свой курс, вызвав тревогу у наземных служб. Радисты, не получив ответа на свои запросы, зафиксировали полное прекращение связи с бортом и стали свидетелями того, как самолет начал отклоняться от заданного маршрута, направляясь в сторону турецкой границы.В экстренном порядке были подняты по тревоге и вышли в море военные и спасательные катера, получившие приказ на полном ходу следовать к месту предполагаемой катастрофы. Однако все попытки установить контакт с экипажем оставались безуспешными. Спустя несколько напряженных минут тревожного ожидания самолет окончательно покинул воздушное пространство Советского Союза. Вскоре в небе над турецким аэродромом Трабзон вспыхнули сигнальные ракеты — сначала красная, затем зеленая, что означало запрос на аварийную посадку. После чего лайнер, совершивший вынужденную посадку на чужой территории, стал объектом внимания международных телеграфных агентств, мгновенно распространивших по всему миру шокирующую новость о первом угоне советского пассажирского самолета. Воспоминания командира экипажа: последний рейс Надежды Курченко"Я помню все. Досконально помню. Такие вещи не забываются", — начинал свой рассказ в интервью Георгий Чахракия, командир экипажа Ан-24, выполнявшего 15 октября 1970 года роковой рейс Батуми-Сухуми. В его голосе слышалась дрожь, когда он вспоминал последний разговор с Надей."Молодым людям важно знать, почему столько улиц, школ, горных вершин и даже самолет носят ее имя", — подчеркивал летчик.Тот последний полет начался как обычно. После взлета и стандартных объявлений пассажирам Надя вернулась в свой рабочий отсек. В 12:40, через пять минут после взлета, на высоте около 800 метров, произошло непоправимое. Двое пассажиров — мужчина и подросток, сидевшие в первых рядах, вызвали бортпроводницу."Передайте командиру экипажа", — сказали они, протягивая конверт. В нем находился напечатанный на машинке "Приказ №9", который навсегда изменил судьбу всех, кто находился на борту.Там было напечатано: "1.Приказываю лететь по указанному маршруту. 2. Прекратить радиосвязь. 3. За невыполнение приказа — Смерть. (Свободная Европа) П.К.З.Ц. Генерал (Крылов)"На листе стояла печать, на которой по-литовски было написано: "... rajono valdybos kooperatyvas" в переводе "кооператив управления ... района". Мужчина был одет в парадную форму советского офицера.Однако юная Надежда, проявив невероятное мужество и хладнокровие, вместо подчинения преступникам бросилась к кабине пилотов с криком предупреждения, пытаясь физически преградить путь террористам. За это она была убита выстрелом в упор, став первой жертвой первого в истории СССР авиационного теракта.Несмотря на тяжелые ранения, полученные командиром экипажа Георгием Чахракия и штурманом Валерием Фадеевым, которые пытались противостоять угонщикам, самолет был захвачен в 13 часов 10 минут. Самолет нарушил воздушную границу Советского Союза и приземлился на турецком аэродроме города Трабзон. Там террористы объявили себя борцами за свободу Литвы и сдались местным властям.В это время в СССР уже были подняты по тревоге военные и спасательные катера, вышедшие в море для поисков якобы потерпевшего крушение лайнера, поскольку связь с бортом была полностью утеряна. Лишь сообщения международных информагентств прояснили ситуацию, сообщив миру об угоне советского пассажирского самолета.Последствия этого трагического события оказались масштабными и долговременными. В Советском Союзе были немедленно ужесточены меры авиационной безопасности, был введен обязательный досмотр пассажиров и багажа, усилена защита кабин экипажа, а также разработаны специальные инструкции по противодействию попыткам захвата воздушных судов. Надежда Курченко посмертно была награждена орденом Красного Знамени и похоронена с воинскими почестями в Сухуми, став символом мужества и самопожертвования. Ее имя было увековечено в названиях улиц, школ, горного перевала и даже астероида, а ее подвиг нашел отражение в литературе, музыке и кинематографе.Справедливость торжествуетЧто же касается судьбы самих угонщиков, то она сложилась парадоксальным образом. Избежав выдачи советским властям и отсидев в турецкой тюрьме всего четыре года из назначенных восьми, отец и сын в 1976 году эмигрировали в США, где получили политическое убежище. Однако в 2002 году сын в ходе бытовой ссоры убил собственного отца. За что был осужден на 16 лет лишения свободы. Многие расценили как проявление высшей справедливости, настигшей преступников спустя десятилетия после их кровавого деяния.Трагедия стала не только первым случаем угона пассажирского самолета в СССР, положившим начало новой эре в авиационной безопасности, но и историей о невероятном мужестве обычной девушки, ценой собственной жизни пытавшейся предотвратить преступление.

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, литва, ан-24