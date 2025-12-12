https://ria.ru/20251212/turtsiya-2061658328.html
У Путина есть приглашение посетить Турцию, заявил Песков
У Путина есть приглашение посетить Турцию, заявил Песков - РИА Новости, 12.12.2025
У Путина есть приглашение посетить Турцию, заявил Песков
У президента России Владимира Путина есть действующее приглашение посетить Турцию, при возможности такой визит будет организован, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T14:20:00+03:00
2025-12-12T14:20:00+03:00
2025-12-12T14:29:00+03:00
турция
владимир путин
россия
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061643902_202:204:2714:1617_1920x0_80_0_0_d0a4719bd505b4cf225931e7c87839c7.jpg
https://ria.ru/20251212/peskov-2061659224.html
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061643902_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_4b6fc8d3b5dec851553aac3023b5481d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, владимир путин, россия, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган
Турция, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган
У Путина есть приглашение посетить Турцию, заявил Песков
Песков: у Путина есть действующее приглашение посетить Турцию