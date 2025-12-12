Рейтинг@Mail.ru
Турция направила предостережения в связи с атаками на танкеры в Черном море - РИА Новости, 12.12.2025
11:14 12.12.2025 (обновлено: 11:15 12.12.2025)
Турция направила предостережения в связи с атаками на танкеры в Черном море
Турция направила предостережения в связи с атаками на танкеры в Черном море в ее исключительной экономической зоне, заявил министр обороны страны Яшар Гюлер. РИА Новости, 12.12.2025
в мире, турция, черное море, россия, яшар гюлер, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
Турция направила предостережения в связи с атаками на танкеры в Черном море

Минобороны Турции направило предостережения из-за атак на танкеры в Черном море

© Фото : официальный твиттер Следственного комитета Российской ФедерацииПожар на газовых танкерах в Черном море
Пожар на газовых танкерах в Черном море - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : официальный твиттер Следственного комитета Российской Федерации
Пожар на газовых танкерах в Черном море . Архивное фото
СТАМБУЛ, 12 дек - РИА Новости. Турция направила предостережения в связи с атаками на танкеры в Черном море в ее исключительной экономической зоне, заявил министр обороны страны Яшар Гюлер.
"В последнее время мы направили и продолжаем направлять всем сторонам необходимые предупреждения и предостережения для прекращения атак, угрожающих безопасности судоходства, жизням людей и окружающей среде в нашей исключительной экономической зоне. В этой связи мы принимаем необходимые меры для обеспечения безопасности турецких территориальных вод, критически важной инфраструктуры, осуществляем разведывательные патрули и наблюдение с помощью ВВС и ВМС. Фактически, Турция является одним из ключевых игроков в установлении баланса, стабильности и мира в Черном море", - заявил Гюлер, выступая в парламенте на заседании по утверждению бюджета министерства.
Танкер Kairos после пожара в Черном море - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Киеву помогли в ударах по танкерам в Черном море, считает экс-разведчик
3 декабря, 03:48
По словам министра, Анкара продолжает тщательно соблюдать конвенцию Монтрё. Он также отметил работу группы по разминированию в Черном море (MCM Black Sea) с Болгарией и Румынией. Гюлер подчеркнул, что минобороны поддерживает усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по урегулированию украинского конфликта.
Танкер Kairos под флагом Гамбии 28 ноября загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия, 25 членов экипажа были успешно эвакуированы, судно потушили спустя почти двое суток. Еще один танкер Virat с 20 членами экипажа на борту подвергся атакам безэкипажных морских катеров 28 и 29 ноября в исключительной экономической зоне Турции. Российский танкер Midvolga-2 с растительным маслом на борту был атакован 1 декабря в Черном море, просьбы о помощи не поступали, сообщило турецкое Управление мореходства.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что угрозы безопасности судоходства в исключительной экономической зоне страны являются неприемлемыми. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции. В конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации.
Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Источник рассказал о реакции Турции на атаки Украины на танкеры
2 декабря, 11:22
 
В миреТурцияЧерное мореРоссияЯшар ГюлерРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий Песков
 
 
