СТАМБУЛ, 12 дек - РИА Новости. Турция направила предостережения в связи с атаками на танкеры в Черном море в ее исключительной экономической зоне, заявил министр обороны страны Яшар Гюлер.
"В последнее время мы направили и продолжаем направлять всем сторонам необходимые предупреждения и предостережения для прекращения атак, угрожающих безопасности судоходства, жизням людей и окружающей среде в нашей исключительной экономической зоне. В этой связи мы принимаем необходимые меры для обеспечения безопасности турецких территориальных вод, критически важной инфраструктуры, осуществляем разведывательные патрули и наблюдение с помощью ВВС и ВМС. Фактически, Турция является одним из ключевых игроков в установлении баланса, стабильности и мира в Черном море", - заявил Гюлер, выступая в парламенте на заседании по утверждению бюджета министерства.
По словам министра, Анкара продолжает тщательно соблюдать конвенцию Монтрё. Он также отметил работу группы по разминированию в Черном море (MCM Black Sea) с Болгарией и Румынией. Гюлер подчеркнул, что минобороны поддерживает усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по урегулированию украинского конфликта.
Танкер Kairos под флагом Гамбии 28 ноября загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия, 25 членов экипажа были успешно эвакуированы, судно потушили спустя почти двое суток. Еще один танкер Virat с 20 членами экипажа на борту подвергся атакам безэкипажных морских катеров 28 и 29 ноября в исключительной экономической зоне Турции. Российский танкер Midvolga-2 с растительным маслом на борту был атакован 1 декабря в Черном море, просьбы о помощи не поступали, сообщило турецкое Управление мореходства.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что угрозы безопасности судоходства в исключительной экономической зоне страны являются неприемлемыми. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции. В конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации.
