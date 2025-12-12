Рейтинг@Mail.ru
Путин прилетел в Ашхабад - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:05 12.12.2025 (обновлено: 09:20 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/turkmeniya-2061553164.html
Путин прилетел в Ашхабад
Путин прилетел в Ашхабад - РИА Новости, 12.12.2025
Путин прилетел в Ашхабад
Президент России Владимир Путин прилетел в Ашхабад, где он примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и 30-летию нейтралитета Туркмении, и... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T03:05:00+03:00
2025-12-12T09:20:00+03:00
туркмения
ашхабад
москва
владимир путин
гурбангулы бердымухамедов
сердар бердымухамедов
генеральная ассамблея оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061578397_0:276:2660:1772_1920x0_80_0_0_bccc0d7365daab56cb785e770b5ebfee.jpg
https://ria.ru/20251212/putin-2061550838.html
https://ria.ru/20251210/vstrecha-2061226922.html
https://ria.ru/20251210/diplomatiya-1977370849.html
https://ria.ru/20251211/peskov-2061493278.html
https://ria.ru/20251009/sammit-2047307071.html
туркмения
ашхабад
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
LIVE: Главы государств принимают участие в международном форуме "Мир и доверие" в Ашхабаде
LIVE: Главы государств принимают участие в международном форуме "Мир и доверие" в Ашхабаде
2025-12-12T03:05
true
PT1S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061578397_0:26:2660:2021_1920x0_80_0_0_fa28ddd436a9bb1c26fef733ce3ddeb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туркмения, ашхабад, москва, владимир путин, гурбангулы бердымухамедов, сердар бердымухамедов , генеральная ассамблея оон, оон, в мире
Туркмения, Ашхабад, Москва, Владимир Путин, Гурбангулы Бердымухамедов, Сердар Бердымухамедов , Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире

Путин прилетел в Ашхабад

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин прибыл в Международный аэропорт в Ашхабаде
Президент России Владимир Путин прибыл в Международный аэропорт в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин прибыл в Международный аэропорт в Ашхабаде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АШХАБАД, 12 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в Ашхабад, где он примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и 30-летию нейтралитета Туркмении, и проведет ряд двусторонних встреч, передает корреспондент РИА Новости.
Борт российского лидера приземлился у президентского терминала аэропорта Ашхабада, более известного как "Малая птица". У трапа вдоль светло-бежевой ковровой дорожки с национальным туркменским орнаментом выстроилась рота почетного караула в ярко-зеленых шинелях.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Путин в Туркмении передвигается на Aurus Senat
02:42
Путина в аэропорту лично встретил председатель народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.
"Поздно так! Вы не спите!" — обратился к собеседнику Путин.
"Я не сплю, когда такие гости приезжают", — ответил Бердымухамедов.
Он поблагодарил Путина от имени президента Туркмении Сердара Бердымухамедова и от себя лично за то, что российский лидер принял приглашение принять участие в торжествах в честь 30-летия нейтралитета республики.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Путин и Пезешкиан встретятся в Туркмении, заявил посол Ирана
10 декабря, 20:18
На двусторонней встрече с Гурбангулы Бердымухамедовым глава государства отметил, что отношения Москвы и Ашхабада активно развиваются в том числе благодаря дружеским отношениям между руководством двух стран.
«
"Действительно, с вашей подачи в свое время отношения между нашими странами развиваются в хорошем темпе и с хорошим качеством... У нас очень доверительные дружеские отношения, без всякого преувеличения".
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО
Владимир Путин
президент России
Путин выразил надежду, что побеседует днем с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.
Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Межгосударственные отношения России и Туркмении
10 декабря, 16:13
Российский лидер добавил, что принятый Туркменией путь нейтралитета оправдывает себя, позволяя выстраивать конструктивные отношения со всеми странами.
«
"Это для нас тоже представляет большую ценность, вносит стабильность в регионе".
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО
Владимир Путин
президент России
Российский лидер отметил, что у Москвы и Ашхабада "экономические отношения развиваются во многих направлениях, есть хорошие перспективы". Он подчеркнул, что сотрудничество стран также необходимо для решения сообща проблем Каспийского региона, в том числе экологических.
По словам Гурбангулы Бердымухамедова, отношения Москвы и Ашхабада идут "по восходящей, неплохо складываются в вопросе экономики". Среди отраслей, в которых сотрудничество развивается особенно интенсивно, он выделил энергетику.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Песков рассказал о совместных проектах России с Индией и Китаем
Вчера, 18:28
"Наш уважаемый почет русскому языку", — добавил председатель Народного совета Туркмении.
В пятницу Путин примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. Утром он возложил венок к монументу Нейтралитета в Ашхабаде.
Также президент России проведет ряд двусторонних встреч. Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщал, что в Ашхабаде запланирована встреча с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Международный год мира и доверия был провозглашен в ходе 78-й сессии Генассамблеи по инициативе Туркмении. Соответствующую резолюцию поддержали 86 стран. Инициатива направлена на укрепление диалога и сотрудничества между нациями.
Туркмения является страной с закрепленным нейтральным статусом в конституции. Впервые статус был признан на международном уровне в 1995 году. В 2017 году по инициативе Ашхабада Генассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.
Путин прибыл на саммит Россия — Центральная Азия в Душанбе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Путин оценил отношения с Центральной Азией и ситуацию на Ближнем Востоке
9 октября, 16:25
 
ТуркменияАшхабадМоскваВладимир ПутинГурбангулы БердымухамедовСердар БердымухамедовГенеральная Ассамблея ООНООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала