АШХАБАД, 12 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в Ашхабад, где он примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и 30-летию нейтралитета Туркмении, и проведет ряд двусторонних встреч, передает корреспондент РИА Новости.

Борт российского лидера приземлился у президентского терминала аэропорта Ашхабада , более известного как "Малая птица". У трапа вдоль светло-бежевой ковровой дорожки с национальным туркменским орнаментом выстроилась рота почетного караула в ярко-зеленых шинелях.

" Поздно так ! Вы не спите!" — обратился к собеседнику Путин.

"Я не сплю, когда такие гости приезжают", — ответил Бердымухамедов.

Он поблагодарил Путина от имени президента Туркмении Сердара Бердымухамедова и от себя лично за то, что российский лидер принял приглашение принять участие в торжествах в честь 30-летия нейтралитета республики.

На двусторонней встрече с Гурбангулы Бердымухамедовым глава государства отметил, что отношения Москвы и Ашхабада активно развиваются в том числе благодаря дружеским отношениям между руководством двух стран.

« "Действительно, с вашей подачи в свое время отношения между нашими странами развиваются в хорошем темпе и с хорошим качеством... У нас очень доверительные дружеские отношения, без всякого преувеличения". Владимир Путин президент России президент России

Путин выразил надежду, что побеседует днем с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.

Российский лидер добавил, что принятый Туркменией путь нейтралитета оправдывает себя, позволяя выстраивать конструктивные отношения со всеми странами.

« "Это для нас тоже представляет большую ценность, вносит стабильность в регионе". Владимир Путин президент России президент России

Российский лидер отметил, что у Москвы и Ашхабада "экономические отношения развиваются во многих направлениях, есть хорошие перспективы". Он подчеркнул, что сотрудничество стран также необходимо для решения сообща проблем Каспийского региона, в том числе экологических.

По словам Гурбангулы Бердымухамедова, отношения Москвы и Ашхабада идут "по восходящей, неплохо складываются в вопросе экономики". Среди отраслей, в которых сотрудничество развивается особенно интенсивно, он выделил энергетику.

"Наш уважаемый почет русскому языку", — добавил председатель Народного совета Туркмении.

В пятницу Путин примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. Утром он возложил венок к монументу Нейтралитета в Ашхабаде.

Международный год мира и доверия был провозглашен в ходе 78-й сессии Генассамблеи по инициативе Туркмении. Соответствующую резолюцию поддержали 86 стран. Инициатива направлена на укрепление диалога и сотрудничества между нациями.