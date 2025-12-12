Рейтинг@Mail.ru
04:47 12.12.2025 (обновлено: 04:48 12.12.2025)
"Решать не нам": фон дер Ляйен накинулась на Трампа

Фон дер Ляйен потребовала от Трампа не вмешиваться в европейские выборы

© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Pascal Bastien
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не должен вмешиваться в европейские выборы, с таким требованием выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Politico.
Отвечая на вопрос о новой стратегии национальной безопасности США и указанной там политики "воспитании сопротивления" в ЕС, фон дер Ляйен предостерегла Трампа от вмешательства в дела Европы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Трамп высказался о мирном плане США по Украине
03:12
"Послушайте, в целом, когда речь идет о выборах, решать, кто станет лидером страны, не нам, а народу этой страны. Это совершенно ясно. Это суверенитет избирателей, и его необходимо защищать", — заявила он.
Неделю назад Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
Ранее портал Defense One со ссылкой на неопубликованную версию новой стратегии национальной безопасности США сообщил, что документ предполагает сосредоточить отношения Вашингтона в Европе на странах со схожими правительствами. При этом Австрия, Венгрия, Италия и Польша указаны как страны, с которыми США должны "активнее сотрудничать… с целью оторвать их от (Европейского союза)", утверждает портал.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
"Урсула — отстой". СМИ узнали об отношении евродепутатов к главе ЕК
30 сентября, 10:18
 
