"Решать не нам": фон дер Ляйен накинулась на Трампа

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не должен вмешиваться в европейские выборы, с таким требованием выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Politico.

"Послушайте, в целом, когда речь идет о выборах, решать, кто станет лидером страны, не нам, а народу этой страны. Это совершенно ясно. Это суверенитет избирателей, и его необходимо защищать", — заявила он.