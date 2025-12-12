"Решать не нам": фон дер Ляйен накинулась на Трампа

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не должен вмешиваться в европейские выборы, с таким требованием выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Politico.
Отвечая на вопрос о новой стратегии национальной безопасности США и указанной там политики "воспитании сопротивления" в ЕС, фон дер Ляйен предостерегла Трампа от вмешательства в дела Европы.
"Послушайте, в целом, когда речь идет о выборах, решать, кто станет лидером страны, не нам, а народу этой страны. Это совершенно ясно. Это суверенитет избирателей, и его необходимо защищать", — заявила он.
Неделю назад Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
Ранее портал Defense One со ссылкой на неопубликованную версию новой стратегии национальной безопасности США сообщил, что документ предполагает сосредоточить отношения Вашингтона в Европе на странах со схожими правительствами. При этом Австрия, Венгрия, Италия и Польша указаны как страны, с которыми США должны "активнее сотрудничать… с целью оторвать их от (Европейского союза)", утверждает портал.
"Урсула — отстой". СМИ узнали об отношении евродепутатов к главе ЕК
30 сентября, 10:18