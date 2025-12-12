Рейтинг@Mail.ru
Трамп высказался о мирном плане США по Украине - РИА Новости, 12.12.2025
Трамп высказался о мирном плане США по Украине
Трамп высказался о мирном плане США по Украине
Президент США Дональд Трамп, говоря о мирном плане по Украине, заявил, что Вашингтон "выбросил что-то", при этом есть четыре или пять "разных частей". РИА Новости, 12.12.2025
Трамп высказался о мирном плане США по Украине

Трамп: есть четыре-пять разных частей мирного плана по Украине

ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, говоря о мирном плане по Украине, заявил, что Вашингтон "выбросил что-то", при этом есть четыре или пять "разных частей".
"Мы выбросили что-то. Есть четыре или пять разных частей", - сказал Трамп в Белом доме.
США не хотят тратить впустую время на разговоры по Украине, заявил Трамп
02:59
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
США не получили ничего от Украины, заявил Трамп
02:58
 
В миреРоссияСШАКиевДональд ТрампВладимир ПутинЮрий УшаковМирный план США по Украине
 
 
