Трамп пообещал помочь Украине с гарантиями безопасности
02:27 12.12.2025 (обновлено: 02:53 12.12.2025)
Трамп пообещал помочь Украине с гарантиями безопасности
Трамп пообещал помочь Украине с гарантиями безопасности
Трамп пообещал помочь Украине с гарантиями безопасности

ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал помочь Украине с гарантиями безопасности.
Газета Wall Street Journal ранее писала, что вопрос гарантий безопасности для Украины со стороны Запада остается нерешенным после переговоров США и Киева во Флориде. Издание Politico отмечало, что переговоры США и ЕС о предоставлении гарантий безопасности Украине были "неловкими".
"Соглашение о безопасности... Мы поможем, мы поможем с безопасностью, поскольку это необходимый фактор для достижения (урегулирования конфликта - ред.)", - сказал он в Белом доме.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
