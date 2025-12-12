Токаев назвал условие для устойчивого мира

АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Устойчивый миропорядок станет реальностью лишь при отказе от идей глобальной конфронтации и ядерной угрозы, когда милитаристскую риторику сменит язык мира и доверия, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Также он подчеркнул, что в этой связи Казахстан приветствует активизацию переговорного процесса по украинскому конфликту. "После встречи президента России и Соединенных Штатов Америки в Анкоридже активно обсуждаются основные положения пакта о мире, что говорит о появлении возможности достижения долгожданного мира", - сказал президент.
Кроме того, отметил Токаев, Казахстан приветствует подписание мирного соглашения по ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, решение республики присоединиться к "Авраамским соглашениям" продиктовано стремлением внести реальный вклад в стабилизацию и укрепление мира в регионе. "С целью обеспечения региональной безопасности считаем необходимым продолжить оказание помощи Афганистану, в том числе путем консолидации международных усилий для решения сложных гуманитарных проблем и восстановления этой страны", - отметил казахстанский лидер.
