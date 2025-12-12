Рейтинг@Mail.ru
Токаев назвал условие для устойчивого мира - РИА Новости, 12.12.2025
11:24 12.12.2025
Токаев назвал условие для устойчивого мира
Устойчивый миропорядок станет реальностью лишь при отказе от идей глобальной конфронтации и ядерной угрозы, когда милитаристскую риторику сменит язык мира и... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T11:24:00+03:00
2025-12-12T11:24:00+03:00
в мире
казахстан
ашхабад
россия
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766726542_127:0:3207:1733_1920x0_80_0_0_ab64342914751561cf4a1d26a0fa56cc.jpg
https://ria.ru/20251212/oon-2061606489.html
казахстан
ашхабад
россия
в мире, казахстан, ашхабад, россия, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Ашхабад, Россия, Касым-Жомарт Токаев
Токаев назвал условие для устойчивого мира

Токаев: устойчивый мир станет реальностью при отказе от милитаристской риторики

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Устойчивый миропорядок станет реальностью лишь при отказе от идей глобальной конфронтации и ядерной угрозы, когда милитаристскую риторику сменит язык мира и доверия, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Справедливый и устойчивый миропорядок станет реальностью только тогда, когда будут отвергнуты нарративы о неизбежной глобальной конфронтации и даже ядерной войны, а на смену милитаристской риторике придет лексика мира, доверия, сотрудничества", - сказал Токаев на форуме мира в Ашхабаде.
Также он подчеркнул, что в этой связи Казахстан приветствует активизацию переговорного процесса по украинскому конфликту. "После встречи президента России и Соединенных Штатов Америки в Анкоридже активно обсуждаются основные положения пакта о мире, что говорит о появлении возможности достижения долгожданного мира", - сказал президент.
Кроме того, отметил Токаев, Казахстан приветствует подписание мирного соглашения по ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, решение республики присоединиться к "Авраамским соглашениям" продиктовано стремлением внести реальный вклад в стабилизацию и укрепление мира в регионе. "С целью обеспечения региональной безопасности считаем необходимым продолжить оказание помощи Афганистану, в том числе путем консолидации международных усилий для решения сложных гуманитарных проблем и восстановления этой страны", - отметил казахстанский лидер.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Токаев предложил реформировать ООН
Вчера, 10:51
 
В миреКазахстанАшхабадРоссияКасым-Жомарт Токаев
 
 
