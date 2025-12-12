Токаев назвал условие для устойчивого мира

АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Устойчивый миропорядок станет реальностью лишь при отказе от идей глобальной конфронтации и ядерной угрозы, когда милитаристскую риторику сменит язык мира и доверия, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.