Белый дом запустил аккаунт в TikTok для министров

ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа запустила новый аккаунт в социальной сети TikTok, посвященный деятельности кабинета министров, убедился корреспондент РИА Новости.
Ранее портал Breitbart сообщил, что аккаунт должен был быть запущен в полдень четверга по местному времени (20.00 мск.) Как отмечает издание, членам кабинета формально запрещено присоединяться к платформе, однако запуск единого аккаунта позволяет обойти это ограничение. При этом у Белого дома уже есть официальный TikTok-аккаунт.
Как убедился корреспондент РИА Новости, аккаунт кабинета министров США уже запущен и имеет плашку верификации. На данный момент там выложено три видео.
В конце сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о сделке по продаже соцсети TikTok американским инвесторам. Как отметил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время церемонии подписания, компания будет стоить примерно 14 миллиардов долларов после заключения сделки.
Ранее Трамп в телефонном разговоре с китайским лидером Си Цзиньпином заявил, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, будут поддерживать двусторонние консультации для надлежащего решения вопроса с TikTok. Председатель КНР же отметил, что позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
