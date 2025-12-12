Рейтинг@Mail.ru
Белый дом запустил аккаунт в TikTok для министров - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:13 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/tiktok-2061542556.html
Белый дом запустил аккаунт в TikTok для министров
Белый дом запустил аккаунт в TikTok для министров - РИА Новости, 12.12.2025
Белый дом запустил аккаунт в TikTok для министров
Администрация президента США Дональда Трампа запустила новый аккаунт в социальной сети TikTok, посвященный деятельности кабинета министров, убедился... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T00:13:00+03:00
2025-12-12T00:13:00+03:00
в мире
сша
китай
пекин
дональд трамп
си цзиньпин
tiktok
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060758988_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_8fb7abb76f7cd292c083eac514c09a13.jpg
https://ria.ru/20251031/minfin-2052197875.html
https://ria.ru/20251030/ssha-2051978619.html
сша
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060758988_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_2d812efa9be24a47820a415712336992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, пекин, дональд трамп, си цзиньпин, tiktok
В мире, США, Китай, Пекин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, TikTok
Белый дом запустил аккаунт в TikTok для министров

Белый дом запустил аккаунт в TikTok для американского кабинета министров

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа запустила новый аккаунт в социальной сети TikTok, посвященный деятельности кабинета министров, убедился корреспондент РИА Новости.
Ранее портал Breitbart сообщил, что аккаунт должен был быть запущен в полдень четверга по местному времени (20.00 мск.) Как отмечает издание, членам кабинета формально запрещено присоединяться к платформе, однако запуск единого аккаунта позволяет обойти это ограничение. При этом у Белого дома уже есть официальный TikTok-аккаунт.
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Перевод TikTok под контроль США полностью согласован, заявил Бессент
31 октября, 19:51
Как убедился корреспондент РИА Новости, аккаунт кабинета министров США уже запущен и имеет плашку верификации. На данный момент там выложено три видео.
В конце сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о сделке по продаже соцсети TikTok американским инвесторам. Как отметил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время церемонии подписания, компания будет стоить примерно 14 миллиардов долларов после заключения сделки.
Ранее Трамп в телефонном разговоре с китайским лидером Си Цзиньпином заявил, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, будут поддерживать двусторонние консультации для надлежащего решения вопроса с TikTok. Председатель КНР же отметил, что позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Экс-помощник министра обороны США прокомментировал сделку по TikTok
30 октября, 23:30
 
В миреСШАКитайПекинДональд ТрампСи ЦзиньпинTikTok
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала