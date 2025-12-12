Глава КЧР дал старт благотворительной акции "Елка желаний" в регионе

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов дал старт акции "Елка желаний" в регионе и заверил, что все желания детей будут исполнены.

"Сегодня с удовольствием присоединился к доброй всероссийской традиции, инициированной президентом России, и дал старт республиканской "Елке желаний", – написал Темрезов в своем канале в мессенджере Max.

Он добавил, что вместе с коллегами сняли с елки шары-открытки с мечтами детишек, которые сейчас особенно ждут внимания и поддержки.

"Все желания ребят будут обязательно исполнены. Уверен, к акции присоединятся и коллеги из городов и районов республики. Вместе мы подарим детям веру в чудо и дадим им возможность почувствовать, что рядом всегда есть люди, готовые поддержать и исполнить новогодние мечты", – отметил Темрезов.