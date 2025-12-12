Рейтинг@Mail.ru
Глава КЧР дал старт благотворительной акции "Елка желаний" в регионе - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Карачаево-Черкесская Республика
 
19:54 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/temrezov-2061755293.html
Глава КЧР дал старт благотворительной акции "Елка желаний" в регионе
Глава КЧР дал старт благотворительной акции "Елка желаний" в регионе - РИА Новости, 12.12.2025
Глава КЧР дал старт благотворительной акции "Елка желаний" в регионе
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов дал старт акции "Елка желаний" в регионе и заверил, что все желания детей будут исполнены. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T19:54:00+03:00
2025-12-12T19:54:00+03:00
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061754951_0:76:2600:1539_1920x0_80_0_0_78ae034d277a4d548838e810b99c9a2d.jpg
https://ria.ru/20251203/putin-2059513647.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061754951_0:0:2311:1733_1920x0_80_0_0_de79d09c2360cff53f8cff9e13eacfc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов
Глава КЧР дал старт благотворительной акции "Елка желаний" в регионе

Глава КЧР Темрезов запустил благотворительную акцию "Елка желаний" в регионе

© Фото : Пресс-служба правительства Карачаево-Черкесской РеспубликиГлава КЧР дал старт благотворительной акции "Елка желаний" в регионе
Глава КЧР дал старт благотворительной акции Елка желаний в регионе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Карачаево-Черкесской Республики
Глава КЧР дал старт благотворительной акции "Елка желаний" в регионе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов дал старт акции "Елка желаний" в регионе и заверил, что все желания детей будут исполнены.
"Сегодня с удовольствием присоединился к доброй всероссийской традиции, инициированной президентом России, и дал старт республиканской "Елке желаний", – написал Темрезов в своем канале в мессенджере Max.
Он добавил, что вместе с коллегами сняли с елки шары-открытки с мечтами детишек, которые сейчас особенно ждут внимания и поддержки.
"Все желания ребят будут обязательно исполнены. Уверен, к акции присоединятся и коллеги из городов и районов республики. Вместе мы подарим детям веру в чудо и дадим им возможность почувствовать, что рядом всегда есть люди, готовые поддержать и исполнить новогодние мечты", – отметил Темрезов.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Путин принимает участие во всероссийской новогодней акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Путин принял участие в акции "Елка желаний"
3 декабря, 14:38
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала