Костромская область передала на СВО еще 19 единиц высокопроходимой техники - РИА Новости, 12.12.2025
Костромская область
Костромская область
 
19:56 12.12.2025
Костромская область передала на СВО еще 19 единиц высокопроходимой техники
Костромская область передала на СВО еще 19 единиц высокопроходимой техники
костромская область
сергей ситников
ульяновский автомобильный завод (уаз)
костромская область
костромская область
сергей ситников, ульяновский автомобильный завод (уаз), костромская область
Костромская область, Сергей Ситников, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Костромская область
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
КОСТРОМА, 12 дек – РИА Новости. Костромская область передала бойцам специальной военной операции еще 19 единиц высокопроходимой техники, включая экспериментальные образцы, разработанные специально для передовой, сообщила пресс-служба администрации региона.
Костромская область с первых дней специальной военной операции выстроила связи с подшефными полками, где несут службу жители региона, наладила обеспечение военнослужащих дополнительным оборудованием и снаряжением. Губернатор региона Сергей Ситников находится на постоянной связи с командованием подразделений, регулярно сам выезжает в зону проведения специальной операции, все поставки формируются на основании заявок командиров, отмечается в сообщении. Активный участник помощи бойцам - костромской благотворительный фонд "Гордимся тобой".
"Сегодня военнослужащим 331 гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка вручены ещё 19 единиц техники – автомобили УАЗ, квадроциклы и экспериментальные образцы багги. Их разработали специально для передовой конструкторы Санкт-Петербургской группы компаний "Моментум". Благодаря специальной конструкции машина развивает скорость до 95 километров в час и имеет уникальные характеристики по проходимости", - говорится в сообщении.
Маневренная техника позволяет быстро добираться до отдаленных участков, в том числе по бездорожью, подвозить боеприпасы, эвакуировать раненых.
"В этой партии экспериментальные образцы проходимых и маневренных багги. Ждем отзывов о том, насколько техника будет эффективна на линии боевого соприкосновения. Надеемся, что она поможет эффективно выполнить боевые задачи, а главное, сбережет жизни наших солдат и офицеров. Всем вам Победы! Ребятам низкий поклон", - обратился губернатор к военнослужащим, его слова приводятся в сообщении пресс-службы.
Согласно сообщению, генеральный директор, генеральный конструктор группы компаний "Моментум" Аркадий Хныкин отметил, что машины проектировались с нуля, именно под конкретные задачи поддержки тактического преимущества на поле боя для десантных подразделений, штурмовых подразделений и спецподразделений, а также обеспечения логистики первой линии.
 
Костромская областьСергей СитниковУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Костромская область
 
 
