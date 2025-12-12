Костромская область передала на СВО еще 19 единиц высокопроходимой техники

КОСТРОМА, 12 дек – РИА Новости. Костромская область передала бойцам специальной военной операции еще 19 единиц высокопроходимой техники, включая экспериментальные образцы, разработанные специально для передовой, сообщила пресс-служба администрации региона.

Костромская область с первых дней специальной военной операции выстроила связи с подшефными полками, где несут службу жители региона, наладила обеспечение военнослужащих дополнительным оборудованием и снаряжением. Губернатор региона Сергей Ситников находится на постоянной связи с командованием подразделений, регулярно сам выезжает в зону проведения специальной операции, все поставки формируются на основании заявок командиров, отмечается в сообщении. Активный участник помощи бойцам - костромской благотворительный фонд "Гордимся тобой".

"Сегодня военнослужащим 331 гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка вручены ещё 19 единиц техники – автомобили УАЗ, квадроциклы и экспериментальные образцы багги. Их разработали специально для передовой конструкторы Санкт-Петербургской группы компаний "Моментум". Благодаря специальной конструкции машина развивает скорость до 95 километров в час и имеет уникальные характеристики по проходимости", - говорится в сообщении.

Маневренная техника позволяет быстро добираться до отдаленных участков, в том числе по бездорожью, подвозить боеприпасы, эвакуировать раненых.

"В этой партии экспериментальные образцы проходимых и маневренных багги. Ждем отзывов о том, насколько техника будет эффективна на линии боевого соприкосновения. Надеемся, что она поможет эффективно выполнить боевые задачи, а главное, сбережет жизни наших солдат и офицеров. Всем вам Победы! Ребятам низкий поклон", - обратился губернатор к военнослужащим, его слова приводятся в сообщении пресс-службы.