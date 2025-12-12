Рейтинг@Mail.ru
Российский ски-альпинист получил нейтральный статус - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/status-2061734000.html
Российский ски-альпинист получил нейтральный статус
Российский ски-альпинист получил нейтральный статус - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Российский ски-альпинист получил нейтральный статус
Российский ски-альпинист Никита Филиппов, отобравшийся на Олимпийские игры 2026 года в Италии, получил нейтральный статус, дающий право выступать на турнирах... РИА Новости Спорт, 12.12.2025
2025-12-12T18:14:00+03:00
2025-12-12T18:14:00+03:00
пётр гуменник
аделия петросян
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020348577_0:256:960:796_1920x0_80_0_0_dc41007ffbd968f8dfaea90d08276c1e.jpg
/20251212/fis-2061674657.html
/20251212/stepanova-2061702991.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020348577_0:95:960:815_1920x0_80_0_0_88967ffaa197dd952b2aa5601835faf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
пётр гуменник, аделия петросян, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026, спорт
Пётр Гуменник, Аделия Петросян, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026, Спорт
Российский ски-альпинист получил нейтральный статус

Отобравшийся на Олимпиаду ски-альпинист Филиппов получил нейтральный статус

© Фото : Telegram-канал Никиты ФилипповаНикита Филиппов
Никита Филиппов - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : Telegram-канал Никиты Филиппова
Никита Филиппов . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российский ски-альпинист Никита Филиппов, отобравшийся на Олимпийские игры 2026 года в Италии, получил нейтральный статус, дающий право выступать на турнирах под эгидой Международной федерации ски-альпинизма (ISMF).
Ранее стало известно, что Филиппов отсутствует в списке спортсменов, получивших лицензию для участия в международных турнирах нынешнего сезона под эгидой ISMF. При этом четверо других российских ски-альпинистов, выступающих в нейтральном статусе, подобные лицензии получили. Из-за проблем с нейтральным статусом Филиппов пропустил первый этап Кубка мира в американском штате Юта.
Сергей Ардашев - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Ардашев назвал причины отказа в нейтральном статусе
Вчера, 15:23
"Наконец-то мне дали нейтральный статус! Официальный допуск к Кубку Мира этого сезона. Также официально квалификационный период закончился (после первого этапа кубка мира в Америке пару дней назад), и меня никто не смог подвинуть и отобрать мою квоту на Олимпийские игры. Осталось только, чтобы меня проверил МОК и выслал официальное приглашение на Олимпийские игры! Жду", - написал спортсмен в Telegram-канале.
Второй этап Кубка мира пройдет в Куршевеле (Франция) 15-16 января 2026 года.
Помимо Филиппова, в настоящее время квалификационный отбор к Олимпиаде-2026 прошли фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник. Оба спортсмена получили приглашение от МОК. Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Россйская лыжница Вероника Степанова - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Степанова отказалась подавать заявку на нейтральный статус
Вчера, 16:29
 
Пётр ГуменникАделия ПетросянМеждународный олимпийский комитет (МОК)Зимние Олимпийские игры 2026Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Унион
    РБ Лейпциг
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Жирона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Пиза
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Анже
    Нант
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Бромвич
    Шеффилд Юнайтед
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Фенербахче
    86
    92
  • Баскетбол
    Завершен
    Партизан
    Црвена Звезда
    79
    76
  • Баскетбол
    Завершен
    Барселона
    Олимпиакос
    98
    85
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала