Российский ски-альпинист получил нейтральный статус
Российский ски-альпинист получил нейтральный статус - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Российский ски-альпинист получил нейтральный статус
Российский ски-альпинист Никита Филиппов, отобравшийся на Олимпийские игры 2026 года в Италии, получил нейтральный статус, дающий право выступать на турнирах...
2025-12-12T18:14:00+03:00
2025-12-12T18:14:00+03:00
2025-12-12T18:14:00+03:00
пётр гуменник
аделия петросян
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
спорт
Российский ски-альпинист получил нейтральный статус
Отобравшийся на Олимпиаду ски-альпинист Филиппов получил нейтральный статус
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российский ски-альпинист Никита Филиппов, отобравшийся на Олимпийские игры 2026 года в Италии, получил нейтральный статус, дающий право выступать на турнирах под эгидой Международной федерации ски-альпинизма (ISMF).
Ранее стало известно, что Филиппов отсутствует в списке спортсменов, получивших лицензию для участия в международных турнирах нынешнего сезона под эгидой ISMF. При этом четверо других российских ски-альпинистов, выступающих в нейтральном статусе, подобные лицензии получили. Из-за проблем с нейтральным статусом Филиппов пропустил первый этап Кубка мира в американском штате Юта.
"Наконец-то мне дали нейтральный статус! Официальный допуск к Кубку Мира этого сезона. Также официально квалификационный период закончился (после первого этапа кубка мира в Америке пару дней назад), и меня никто не смог подвинуть и отобрать мою квоту на Олимпийские игры. Осталось только, чтобы меня проверил МОК
и выслал официальное приглашение на Олимпийские игры! Жду", - написал
спортсмен в Telegram-канале.
Второй этап Кубка мира пройдет в Куршевеле (Франция) 15-16 января 2026 года.
Помимо Филиппова, в настоящее время квалификационный отбор к Олимпиаде-2026 прошли фигуристы Аделия Петросян
и Петр Гуменник
. Оба спортсмена получили приглашение от МОК. Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.