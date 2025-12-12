Российский ски-альпинист получил нейтральный статус

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российский ски-альпинист Никита Филиппов, отобравшийся на Олимпийские игры 2026 года в Италии, получил нейтральный статус, дающий право выступать на турнирах под эгидой Международной федерации ски-альпинизма (ISMF).

Ранее стало известно, что Филиппов отсутствует в списке спортсменов, получивших лицензию для участия в международных турнирах нынешнего сезона под эгидой ISMF. При этом четверо других российских ски-альпинистов, выступающих в нейтральном статусе, подобные лицензии получили. Из-за проблем с нейтральным статусом Филиппов пропустил первый этап Кубка мира в американском штате Юта.