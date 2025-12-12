Рейтинг@Mail.ru
20:07 12.12.2025
Умеров встречался с главой ФБР во время визитов в США, пишут СМИ
Умеров встречался с главой ФБР во время визитов в США, пишут СМИ
в мире
украина
сша
майами
рустем умеров
кэш патель
дональд трамп
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
в мире, украина, сша, майами, рустем умеров, кэш патель, дональд трамп, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), фбр, энергоатом, дело миндича
В мире, Украина, США, Майами, Рустем Умеров, Кэш Патель, Дональд Трамп, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), ФБР, Энергоатом, Дело Миндича
WP: секретарь СНБО Умеров встречался с главой ФБР Пателем во время визитов в США

© AP Photo / BelTA Pool/Sergei KholodilinРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / BelTA Pool/Sergei Kholodilin
Рустем Умеров. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров встречался с главой ФБР Кэшем Пателем во время своих визитов в Соединенные Штаты для переговоров по украинскому конфликту, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.
По информации издания, во время своих визитов на переговоры с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером и спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом в Майами, Умеров также провёл закрытые встречи с Пателем и его заместителем Дэном Бонджино.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Axios: Уиткофф и Кушнер зачитывали Зеленскому план по Украине по телефону
24 ноября, 14:05
Как отмечает издание, эти встречи вызвали тревогу среди западных чиновников, которые остаются в неведении относительно их целей и содержания. Некоторые из них считают, что Умеров и другие украинские чиновники хотят получить амнистию в случае любых возможных обвинений в коррупции. Другие же считают, что Вашингтон может использовать такие встречи для давления на администрацию Владимира Зеленского, чтобы Киев принял мирное соглашение по Украине, предлагаемое администрацией Трампа.
Посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила газете встречу с ФБР, заявив, однако, что Умеров обсуждал исключительно вопросы, связанные с национальной безопасностью.
По словам неназванного сотрудника ФБР, Умеров и руководство бюро обсуждали вопросы сотрудничества двух стран в области правоохранительной деятельности и национальной безопасности. Тема коррупции в сфере на Украине поднималась, но не была основным предметом обсуждения.
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Россия ждет, что США поделятся итогами своих переговоров с Умеровым
5 декабря, 18:59
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Переговоры в США по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
СМИ: Умеров и Гнатов планируют еще одну встречу с Уиткоффом и Кушнером
5 декабря, 17:18
 
