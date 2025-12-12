Умеров встречался с главой ФБР во время визитов в США, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров встречался с главой ФБР Кэшем Пателем во время своих визитов в Соединенные Штаты для переговоров по украинскому конфликту, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.
По информации издания, во время своих визитов на переговоры с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером и спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом в Майами, Умеров также провёл закрытые встречи с Пателем и его заместителем Дэном Бонджино.
Как отмечает издание, эти встречи вызвали тревогу среди западных чиновников, которые остаются в неведении относительно их целей и содержания. Некоторые из них считают, что Умеров и другие украинские чиновники хотят получить амнистию в случае любых возможных обвинений в коррупции. Другие же считают, что Вашингтон может использовать такие встречи для давления на администрацию Владимира Зеленского, чтобы Киев принял мирное соглашение по Украине, предлагаемое администрацией Трампа.
Посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила газете встречу с ФБР, заявив, однако, что Умеров обсуждал исключительно вопросы, связанные с национальной безопасностью.
По словам неназванного сотрудника ФБР, Умеров и руководство бюро обсуждали вопросы сотрудничества двух стран в области правоохранительной деятельности и национальной безопасности. Тема коррупции в сфере на Украине поднималась, но не была основным предметом обсуждения.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.