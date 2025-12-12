Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге суд впервые прекратил спор по "схеме Долиной"
16:01 12.12.2025
В Петербурге суд впервые прекратил спор по "схеме Долиной"
В Петербурге суд впервые прекратил спор по "схеме Долиной"
санкт-петербург
москва
московский городской суд
дело о квартире долиной
жилье
санкт-петербург
москва
В Петербурге суд впервые прекратил спор по "схеме Долиной"

Статуя Фемиды
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Петербургский суд впервые прекратил гражданское дело о возврате квартиры прежнему владельцу, который продал ее под влиянием мошенников, сообщила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
Санкт-Петербурге суд впервые прекратил производство по иску продавца квартиры к покупателю по широко обсуждаемой схеме", — написала она в Telegram-канале.
Лебедева рассказала, что в июле 2024 года Маргарита продала Константину жилье за пять миллионов рублей под влиянием мошенников. Поняв, что произошло, она обратилась в правоохранительные органы, а затем в суд с требованием о признании договора купли-продажи недействительным, говорится в публикации.
В ходе судебного разбирательства стороны заключили мировое соглашение. Маргарита обязалась вернуть Константину всю сумму через безотзывный покрытый аккредитив, а он — освободить квартиру и передать ей.
"Ключи от квартиры передаются одновременно с подписанием акта", — уточнила Лебедева.

Также стороны договорились оставить каждой из них все понесенные судебные расходы, включая госпошлину.
Афера с квартирой Долиной

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты "обрабатывали" артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили перевести на "безопасные" счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
По заявлению певицы возбудили уголовное дело. Первой задержали курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце ноября этого года Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Также Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию. Заседание назначили на 16 декабря.
В прошлую пятницу певица заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей, но не уточнила срок и то, как это будет сделано — сразу или частями.
