От Солнца оторвался крупный протуберанец
От Солнца оторвался крупный протуберанец
Крупный протуберанец расстался с Солнцем за последние 24 часа, соответствующее видео опубликовала Лаборатория солнечной астрономии Института космических...
2025-12-12T16:25:00+03:00
2025-12-12T16:25:00+03:00
2025-12-12T17:01:00+03:00
российская академия наук
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Крупный протуберанец расстался с Солнцем за последние 24 часа, соответствующее видео опубликовала Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На то, чтобы полностью распутать совершенно безумный клубок из сплетенного вещества и магнитного поля, образовавшийся на краю Солнца, у звезды, таким образом, ушло около 24 часов", - сказано в описании к опубликованному ИКИ РАН
На опубликованных кадрах запечатлен процесс расставания протуберанца с Солнцем - торнадо из плазмы поднимается над поверхностью звезды и отрывается от нее, растворяясь в космосе.
Видео начинается вчера около полудня по московскому времени, а последние кадры получены буквально полчаса назад, объяснили ученые.