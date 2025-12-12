Рейтинг@Mail.ru
От Солнца оторвался крупный протуберанец - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 12.12.2025 (обновлено: 17:01 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/solntse-2061700233.html
От Солнца оторвался крупный протуберанец
От Солнца оторвался крупный протуберанец - РИА Новости, 12.12.2025
От Солнца оторвался крупный протуберанец
Крупный протуберанец расстался с Солнцем за последние 24 часа, соответствующее видео опубликовала Лаборатория солнечной астрономии Института космических... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T16:25:00+03:00
2025-12-12T17:01:00+03:00
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061702773_0:14:1000:577_1920x0_80_0_0_4252b42e177d389432847508328720b2.jpg
https://ria.ru/20251208/solntse-2060516408.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061702773_107:0:894:590_1920x0_80_0_0_e0bb4996be34f720a23dfefd5e9bdd14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российская академия наук
Российская академия наук
От Солнца оторвался крупный протуберанец

ИКИ РАН: крупный протуберанец расстался с Солнцем за последние 24 часа

© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)Протуберанец оторвался от Солнца. 12 декабря 2025
Протуберанец оторвался от Солнца. 12 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
Протуберанец оторвался от Солнца. 12 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Крупный протуберанец расстался с Солнцем за последние 24 часа, соответствующее видео опубликовала Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На то, чтобы полностью распутать совершенно безумный клубок из сплетенного вещества и магнитного поля, образовавшийся на краю Солнца, у звезды, таким образом, ушло около 24 часов", - сказано в описании к опубликованному ИКИ РАН видео.
На опубликованных кадрах запечатлен процесс расставания протуберанца с Солнцем - торнадо из плазмы поднимается над поверхностью звезды и отрывается от нее, растворяясь в космосе.
Видео начинается вчера около полудня по московскому времени, а последние кадры получены буквально полчаса назад, объяснили ученые.
Вспышки на Солнце - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
На Солнце произошла "черная" вспышка
8 декабря, 11:13
 
Российская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала