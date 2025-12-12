Миронов прокомментировал слова Зеленского о референдуме

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о необходимости проведения референдума - это попытка снять с себя ответственность за урегулирование конфликта, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.
Ранее телеканал "Общественное" сообщил, что Зеленский допустил проведение "всеукраинского референдума" по территориальным вопросам.
Он напомнил, что референдум на Донбассе прошел еще в 2014 году, и тогда жители региона однозначно высказались за независимость от бандеровской Украины, с которой они, как считает депутат, по понятным причинам не хотели иметь ничего общего.
"Спустя восемь лет они сделали еще один судьбоносный выбор - вернуться в состав исторической Родины, которая взяла их под защиту. О каком новом референдуме может теперь идти речь?", - добавил парламентарий.
Миронов отметил, что комедианту, который в те годы неплохо зарабатывал и в России, и на Украине, простительно было бы не понимать этого, однако Зеленский давно превратился в кровавого клоуна, который несет персональную ответственность за трагедию украинского народа.
"Сегодня, проворовавшись и потеряв всякое юридическое и моральное право возглавлять страну, он перекладывает ответственность на несчастный народ Украины. А что же он, подлец, лишил народ права выбора в 2022? Тогда была реальная возможность установить мир, но по требованию своих хозяев и бандеровцев Зеленский начал войну до последнего украинца. Теперь он трясется, тянет время и мечтает сбежать в Лондон или Париж. Но путь у него должен быть только один - из офиса президента на скамью подсудимых", - подытожил лидер партии.