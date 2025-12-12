Миронов прокомментировал слова Зеленского о референдуме

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о необходимости проведения референдума - это попытка снять с себя ответственность за урегулирование конфликта, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.

"Спустя восемь лет они сделали еще один судьбоносный выбор - вернуться в состав исторической Родины, которая взяла их под защиту. О каком новом референдуме может теперь идти речь?", - добавил парламентарий.