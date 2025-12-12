Рейтинг@Mail.ru
Миронов прокомментировал слова Зеленского о референдуме
13:40 12.12.2025 (обновлено: 13:41 12.12.2025)
Миронов прокомментировал слова Зеленского о референдуме
Миронов прокомментировал слова Зеленского о референдуме - РИА Новости, 12.12.2025
Миронов прокомментировал слова Зеленского о референдуме
Слова Владимира Зеленского о необходимости проведения референдума - это попытка снять с себя ответственность за урегулирование конфликта, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T13:40:00+03:00
2025-12-12T13:41:00+03:00
в мире
украина
донбасс
россия
владимир зеленский
сергей миронов
справедливая россия
украина
донбасс
россия
в мире, украина, донбасс, россия, владимир зеленский, сергей миронов, справедливая россия
В мире, Украина, Донбасс, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Миронов, Справедливая Россия
Миронов прокомментировал слова Зеленского о референдуме

РИА Новости: Миронов прокомментировал слова Зеленского о референдуме

© AP Photo / Toby MelvilleВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Toby Melville
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о необходимости проведения референдума - это попытка снять с себя ответственность за урегулирование конфликта, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.
Ранее телеканал "Общественное" сообщил, что Зеленский допустил проведение "всеукраинского референдума" по территориальным вопросам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
На Западе набросились на Зеленского из-за происходящего в зоне СВО
Вчера, 10:01
"Заявления лидера киевского режима Владимира Зеленского о необходимости проведения референдума в Донбассе - это попытка снять с себя ответственность за урегулирование конфликта", - сказал Миронов.
Он напомнил, что референдум на Донбассе прошел еще в 2014 году, и тогда жители региона однозначно высказались за независимость от бандеровской Украины, с которой они, как считает депутат, по понятным причинам не хотели иметь ничего общего.
"Спустя восемь лет они сделали еще один судьбоносный выбор - вернуться в состав исторической Родины, которая взяла их под защиту. О каком новом референдуме может теперь идти речь?", - добавил парламентарий.
Миронов отметил, что комедианту, который в те годы неплохо зарабатывал и в России, и на Украине, простительно было бы не понимать этого, однако Зеленский давно превратился в кровавого клоуна, который несет персональную ответственность за трагедию украинского народа.
"Сегодня, проворовавшись и потеряв всякое юридическое и моральное право возглавлять страну, он перекладывает ответственность на несчастный народ Украины. А что же он, подлец, лишил народ права выбора в 2022? Тогда была реальная возможность установить мир, но по требованию своих хозяев и бандеровцев Зеленский начал войну до последнего украинца. Теперь он трясется, тянет время и мечтает сбежать в Лондон или Париж. Но путь у него должен быть только один - из офиса президента на скамью подсудимых", - подытожил лидер партии.
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме. 11 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Трамп обвинил Зеленского в отказе поддержать план США по Украине
Вчера, 02:45
 
В миреУкраинаДонбассРоссияВладимир ЗеленскийСергей МироновСправедливая Россия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
