ВЬЕНТЬЯН, 12 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу вручил орден Александра Невского президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту, церемония прошла в Президентском дворце.
Указ о награждении был подписан президентом России Владимиром Путиным в октябре.
Руководитель Лаоса удостоен награды "за большой личный вклад в укрепление дружественных отношений между Российской Федерацией и Лаосской народно-демократической республикой".
"По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина имею честь выполнить почетную миссию и вручить Вам орден Александра Невского. Хочу заверить Вас, что это заслуженное признание всей совокупности ваших усилий как государственного деятеля, добившегося выдающихся успехов в развитии двустороннего сотрудничества", - обратился Шойгу к президенту Лаоса. По мнению секретаря СБ РФ, вся жизнь Сисулита "буквально со студенческой скамьи связана с Россией". "Пронеся любовь к ней через многие годы, Вы, заняв высокие посты в партии и государстве, продолжаете вносить неоценимый вклад в продвижение традиционных отношений дружбы, сотрудничества между Россией и Лаосом", - отметил Шойгу.
Президент Лаоса заверил, что "Лаосская народно-демократическая республика остается надежным другом и всегда готова укреплять дружбу, отношения и сотрудничество с Россией и ее народом".