Рейтинг@Mail.ru
Шойгу вручил орден Александра Невского президенту Лаоса - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:51 12.12.2025 (обновлено: 07:57 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/shoygu-2061569906.html
Шойгу вручил орден Александра Невского президенту Лаоса
Шойгу вручил орден Александра Невского президенту Лаоса - РИА Новости, 12.12.2025
Шойгу вручил орден Александра Невского президенту Лаоса
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу вручил орден Александра Невского президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту, церемония прошла в Президентском дворце. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T07:51:00+03:00
2025-12-12T07:57:00+03:00
лаос
россия
александр невский
сергей шойгу
тхонглун сисулит
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061570106_0:65:2806:1643_1920x0_80_0_0_2a2ab58f2e322c7fde9bb35b6c7b0e0d.jpg
https://ria.ru/20251212/shoygu-2061567062.html
https://ria.ru/20251212/shoygu-2061563329.html
лаос
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061570106_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b58b5a3b2b7f0dfd6d071c4c37207b8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лаос, россия, александр невский, сергей шойгу, тхонглун сисулит
Лаос, Россия, Александр Невский, Сергей Шойгу, Тхонглун Сисулит
Шойгу вручил орден Александра Невского президенту Лаоса

Шойгу вручил орден Александра Невского президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВизит секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу в Лаос
Визит секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу в Лаос - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Визит секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу в Лаос
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЬЕНТЬЯН, 12 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу вручил орден Александра Невского президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту, церемония прошла в Президентском дворце.
Указ о награждении был подписан президентом России Владимиром Путиным в октябре.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Попытки создания "восточного НАТО" не устраивают Россию, заявил Шойгу
07:07
Руководитель Лаоса удостоен награды "за большой личный вклад в укрепление дружественных отношений между Российской Федерацией и Лаосской народно-демократической республикой".
"По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина имею честь выполнить почетную миссию и вручить Вам орден Александра Невского. Хочу заверить Вас, что это заслуженное признание всей совокупности ваших усилий как государственного деятеля, добившегося выдающихся успехов в развитии двустороннего сотрудничества", - обратился Шойгу к президенту Лаоса. По мнению секретаря СБ РФ, вся жизнь Сисулита "буквально со студенческой скамьи связана с Россией". "Пронеся любовь к ней через многие годы, Вы, заняв высокие посты в партии и государстве, продолжаете вносить неоценимый вклад в продвижение традиционных отношений дружбы, сотрудничества между Россией и Лаосом", - отметил Шойгу.
Президент Лаоса заверил, что "Лаосская народно-демократическая республика остается надежным другом и всегда готова укреплять дружбу, отношения и сотрудничество с Россией и ее народом".
Сергей Шойгу во Вьентьяне - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Шойгу возложил венок к Мемориалу павшим героям во Вьентьяне
06:04
 
ЛаосРоссияАлександр НевскийСергей ШойгуТхонглун Сисулит
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала