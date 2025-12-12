Рейтинг@Mail.ru
Попытки создания "восточного НАТО" не устраивают Россию, заявил Шойгу - РИА Новости, 12.12.2025
07:07 12.12.2025
Попытки создания "восточного НАТО" не устраивают Россию, заявил Шойгу
в мире
россия
лаос
юго-восточная азия
сергей шойгу
тхонглун сисулит
нато
россия
лаос
юго-восточная азия
Попытки создания "восточного НАТО" не устраивают Россию, заявил Шойгу

ВЬЕНТЬЯН, 12 дек - РИА Новости. Попытки создания "восточного НАТО" не устраивают Россию и ее партнеров в Юго-Восточной Азии, в частности Лаос, сообщил в пятницу секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Попытки создания здесь разного рода, как это сейчас называется, новой архитектуры, а если говорить точнее, то восточного НАТО, не могут нас устраивать", - сказал Шойгу на встрече с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.
Он уточнил, что РФ придерживается асеаноцентричной модели архитектуры безопасности, выстроенной здесь, которая существует давно и показала свою работоспособность и эффективность.
Такая модель, по его словам, основана на опыте "многих войн и трагических событий", происходивших в регионе.
Россия и Лаос вместе выступают против героизации нацизма, заявил Шойгу
Россия и Лаос вместе выступают против героизации нацизма, заявил Шойгу
