Шойгу возложил венок к Мемориалу павшим героям во Вьентьяне - РИА Новости, 12.12.2025
06:04 12.12.2025
Шойгу возложил венок к Мемориалу павшим героям во Вьентьяне
Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу возложил венок к Мемориалу павшим героям в столице Лаоса Вьентьяне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.12.2025
Шойгу возложил венок к Мемориалу павшим героям во Вьентьяне

ВЬЕНТЬЯН (Лаос), 12 дек - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу возложил венок к Мемориалу павшим героям в столице Лаоса Вьентьяне, передает корреспондент РИА Новости.
Мемориал павшим героям, который также называют Башней памяти революции, посвящен погибшим в революционной борьбе в 1945-1975 годах лаосцам.
