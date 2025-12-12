https://ria.ru/20251212/shoygu-2061563329.html
Шойгу возложил венок к Мемориалу павшим героям во Вьентьяне
Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу возложил венок к Мемориалу павшим героям в столице Лаоса Вьентьяне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.12.2025
в мире
сергей шойгу
лаос
лаос
2025
