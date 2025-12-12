Рейтинг@Mail.ru
В России с 1 сентября 2028 года появится новый букварь - РИА Новости, 12.12.2025
13:56 12.12.2025 (обновлено: 14:48 12.12.2025)
В России с 1 сентября 2028 года появится новый букварь
Новый букварь для российских школ будет готов 1 сентября 2028 года, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская. РИА Новости, 12.12.2025
В России с 1 сентября 2028 года появится новый букварь

Ямпольская: с 1 сентября 2028 года в школах появится новый букварь

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкУченик
Ученик. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Новый букварь для российских школ будет готов 1 сентября 2028 года, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.
"С 1 сентября 2028 года (появятся учебники по русскому языку - ред.) 8-9 (классов - ред.), а также 1-4 классы, и тогда будет новый букварь", - сказала Ямпольская на форуме школьных библиотекарей.
Советник президента России добавила, что эксперты, которые работают над книгой, стараются сделать ее максимально интересной и со всеми отсылками к традициям.
Ранее Ямпольская на заседании совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России предложила вернуть первому школьному учебнику название "Букварь" вместо нынешней "Азбуки".
Первый международный форум школьных библиотекарей проходит 11-12 декабря в Москве на площадке национального центра "Россия" и в гостинице "Космос". Событие объединило тысячу участников. Цель форума - проведение мероприятий, направленных на повышение интереса к чтению и развитию школьных библиотек.
Организаторами мероприятия стали Российское общество "Знание" и Минпросвещения РФ.
Учебник русского языка в школе - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Единые учебники по русскому языку появятся с 1 сентября 2027 года
