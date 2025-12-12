https://ria.ru/20251212/reys-2061694046.html
Nordwind сообщила о задержке еще четырех рейсов из-за ограничений в Казани
Nordwind сообщила о задержке еще четырех рейсов из-за ограничений в Казани - РИА Новости, 12.12.2025
Nordwind сообщила о задержке еще четырех рейсов из-за ограничений в Казани
Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") сообщила о задержке еще четырех рейсов из-за введения ограничений на полёты в аэропорту Казани, следует из пресс-релиза РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T16:08:00+03:00
2025-12-12T16:08:00+03:00
2025-12-12T16:08:00+03:00
казань
минеральные воды
махачкала
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881733799_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_57cdbb5d9562b1ec86bcf95fd56e4229.jpg
https://ria.ru/20251212/sheremetevo-2061650610.html
казань
минеральные воды
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881733799_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_7afb45dc3667b9afd1cb08e32bb96f11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, минеральные воды, махачкала
Казань, Минеральные Воды, Махачкала
Nordwind сообщила о задержке еще четырех рейсов из-за ограничений в Казани
Nordwind сообщила о задержке четырех рейсов из-за ограничений на полеты в Казани