Рейтинг@Mail.ru
Nordwind сообщила о задержке еще четырех рейсов из-за ограничений в Казани - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:08 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/reys-2061694046.html
Nordwind сообщила о задержке еще четырех рейсов из-за ограничений в Казани
Nordwind сообщила о задержке еще четырех рейсов из-за ограничений в Казани - РИА Новости, 12.12.2025
Nordwind сообщила о задержке еще четырех рейсов из-за ограничений в Казани
Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") сообщила о задержке еще четырех рейсов из-за введения ограничений на полёты в аэропорту Казани, следует из пресс-релиза РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T16:08:00+03:00
2025-12-12T16:08:00+03:00
казань
минеральные воды
махачкала
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881733799_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_57cdbb5d9562b1ec86bcf95fd56e4229.jpg
https://ria.ru/20251212/sheremetevo-2061650610.html
казань
минеральные воды
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881733799_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_7afb45dc3667b9afd1cb08e32bb96f11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, минеральные воды, махачкала
Казань, Минеральные Воды, Махачкала
Nordwind сообщила о задержке еще четырех рейсов из-за ограничений в Казани

Nordwind сообщила о задержке четырех рейсов из-за ограничений на полеты в Казани

© Фото : Максим Русинов/пресс-служба авиакомпании NordwindСамолет авиакомпании Nordwind
Самолет авиакомпании Nordwind - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : Максим Русинов/пресс-служба авиакомпании Nordwind
Самолет авиакомпании Nordwind. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") сообщила о задержке еще четырех рейсов из-за введения ограничений на полёты в аэропорту Казани, следует из пресс-релиза авиаперевозчика.
Ранее в пятницу авиаперевозчик сообщал о задержке рейса из Казани в Уфу в связи с теми же ограничениями.
"Двенадцатого декабря в связи с временными ограничениями на выполнение полетов в аэропорту Казань задерживается выполнение рейсов: N4-701 Казань - Минеральные Воды, N4-702 Минеральные Воды - Казань, N4-705 Казань - Махачкала, N4-706 Махачкала - Казань", - говорится в сообщении.
Кроме того, самолет, следующий в Казань из Санкт-Петербурга, совершил посадку на запасном аэродроме в Самаре, а когда будут сняты ограничения в аэропорту Казани, рейс будет выполнен в пункт назначения, добавили в компании.
Пассажирам, ожидающим вылет, будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, заключили в компании.
Новый пассажирский терминал B аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Шереметьево рассказали о ситуации в пассажирских терминалах
Вчера, 13:46
 
КазаньМинеральные ВодыМахачкала
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала