Производство радионуклидов медприменения обсудили в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Секция "Технологии производства радионуклидов медицинского применения: статус и перспективы развития" прошла в рамках IV Конгресса с международным участием по ядерной медицине "Ядерная медицина-2025", посвященному 80-летию атомной промышленности, сообщает пресс-служба "Росатома".

Конгресс проходит с 11 по 13 декабря в Санкт-Петербурге. Генеральным партнером выступает АО "Росатом Наука" (управляющая компания Научного дивизиона госкорпорации "Росатом"). Секция состоялась под председательством первого заместителя генерального директора АО "Росатом Наука" Александра Тузова.

© Фото : пресс-служба "Росатома" IV Международный конгресс "Ядерная медицина" в Санкт-Петербурге © Фото : пресс-служба "Росатома" IV Международный конгресс "Ядерная медицина" в Санкт-Петербурге

Был представлен ряд докладов от научно-исследовательских и производственных компаний атомной отрасли. Старший научный сотрудник радиохимической лаборатории научного института "Росатома" в Димитровграде Ирина Буткалюк поделилась опытом производства альфа-эмиттеров медицинского назначения: актиния-225 (Ас-225), радия-223 (Ra-223), тория-227 (Th-227) и тория-228 (Th-228).

"Конгресс "Ядерная медицина" – это уникальная площадка для объединения ведущих ученых и специалистов, работающих над развитием отечественной ядерной медицины. Наша команда активно участвует в работе форума, презентуя отечественный опыт и достижения в создании радиофармпрепаратов нового поколения. Я убеждена, что такое интенсивное общение даст мощный импульс нашему направлению исследований и откроет новые перспективы для успешной реализации проектов, направляемых на улучшение здоровья населения России", - приводит пресс-служба слова Буткалюк.

Заместитель научного руководителя по ядерным неэнергетическим тематикам научного института "Росатома" в Обнинске Виталий Хрячков представил доклад "Технологии производства радиоизотопов фотоядерным способом". Он отметил, что для развития ядерной медицины требуются новые изотопы, методики и оборудование.

"Суть фотоядерного метода производства заключается в том, что ядро стабильного изотопа захватывает гамма-квант высокой энергии и после этого испускает нейтрон или протон, превращаясь в элемент левее или ниже клетки облучаемого. Таким образом, в фотоядерных реакциях, протекающих на стабильном ядре, могут генерироваться иные, нежели в реакторных и циклотронных методах, изотопы", – поделился Хрячков.

Начальник отдела радиационных технологий АО "ИРМ" Денис Бутаков рассказал о технологических аспектах производства радиоизотопной продукции медицинского назначения с использованием реакторных мощностей. Он указал, что на предприятии создают лютеций-177 (Lu-177), используемый в пептидно-рецепторной радионуклидной терапии, цезий-131 (Cs-131) для низкодозной брахитерапии и углерод-14 (¹⁴C) при имеющемся реакторе бассейнового типа.

"В рамках развития данного направления мы сейчас работаем над производством источников для высокодозной брахитерапии. Также работаем над созданием уже промышленной технологии производства радиоизотопов тербия-161. Собственно, география поставок на сегодняшний день продукции предприятия поставляется в более чем 20 стран мира", – отметил Бутаков.

С докладом, посвященным особенностям радионуклидной терапии, выступил главный научный сотрудник отделения технологии изотопов АО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина" Игорь Алексеев. Он рассказал о выборе радионуклидов при создании лекарственных форм, технологиях их получения и учете пост-эффектов их радиоактивного распада.

"Для того чтобы создавать препараты направленного действия, нужно понимать основные механизмы воздействия излучателей и на транспортные формы, и на молекулы, делать осознанный выбор с учетом известных ядерно-физических характеристик излучателей", – указал Алексеев.