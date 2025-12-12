Рейтинг@Mail.ru
11:27 12.12.2025 (обновлено: 13:16 12.12.2025)
Котяков прокомментировал идею сократить рабочий день
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков не видит необходимости сокращать рабочий день до шести часов.
https://ria.ru/20251211/zarplaty-2061367239.html
общество, антон котяков
Общество, Антон Котяков
АБАКАН, 12 дек — РИА Новости. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков не видит необходимости сокращать рабочий день до шести часов.
"У каждой инициативы должны быть предпосылки и какая-то целесообразность. Вот на сегодняшний день с той ситуацией, которую мы видим на рынке труда, скажем так, идти на сокращение рабочего дня необходимости, мне кажется, что нет", — так он ответил на вопрос РИА Новости.
По словам министра, трудовое законодательство позволяет устанавливать гибкий график работы. Помимо постоянного присутствия в офисе, это может быть дистанционная занятость или гибридная форма.
На этой неделе депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается сократить рабочий день россиян до шести часов (30 часов в неделю). По мнению авторов документа, это позволит увеличить производительность труда, обеспечить рост уровня жизни, снизить уровень стресса и выгорания у работников, а также даст возможность уделять больше времени семье и дополнительному профессиональному образованию.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Путин рассказал о важности формирования экономики высоких зарплат
11 декабря, 13:52
 
Общество
 
 
