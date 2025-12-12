https://ria.ru/20251212/rabochiy-den-2061613386.html
Котяков прокомментировал идею сократить рабочий день
Котяков прокомментировал идею сократить рабочий день - РИА Новости, 12.12.2025
Котяков прокомментировал идею сократить рабочий день
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков не видит необходимости сокращать рабочий день до шести часов. РИА Новости, 12.12.2025
общество
антон котяков
АБАКАН, 12 дек — РИА Новости. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков не видит необходимости сокращать рабочий день до шести часов.
"У каждой инициативы должны быть предпосылки и какая-то целесообразность. Вот на сегодняшний день с той ситуацией, которую мы видим на рынке труда, скажем так, идти на сокращение рабочего дня необходимости, мне кажется, что нет", — так он ответил на вопрос РИА Новости.
По словам министра, трудовое законодательство позволяет устанавливать гибкий график работы. Помимо постоянного присутствия в офисе, это может быть дистанционная занятость или гибридная форма.
На этой неделе депутаты от КПРФ
внесли в Госдуму
законопроект, которым предлагается сократить рабочий день россиян до шести часов (30 часов в неделю). По мнению авторов документа, это позволит увеличить производительность труда, обеспечить рост уровня жизни, снизить уровень стресса и выгорания у работников, а также даст возможность уделять больше времени семье и дополнительному профессиональному образованию.