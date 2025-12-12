Рейтинг@Mail.ru
19:02 12.12.2025 (обновлено: 19:11 12.12.2025)
Президент Ирана обсудил с Путиным двусторонние договоренности
Президент Ирана обсудил с Путиным двусторонние договоренности
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Ашхабаде
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Ашхабаде
ТЕГЕРАН, 12 дек - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что подробно обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным в Ашхабаде имеющиеся между Москвой и Тегераном договоренности, а также шаги по их реализации.
"У нас был подробный разговор по поводу договоренностей, а также стратегической программы (по поводу договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенном в январе 2025 года - ред.), а также по поводу шагов, которые необходимо предпринять", - сказал он по итогам своего визита в Казахстан и Туркменистан.
Профильные министерства займутся вопросом реализации договоренностей, сообщил Пезешкиан, добавив, что отношения Ирана с соседями каждый день становятся глубже.
Встреча президентов России и Ирана прошла в Ашхабаде на полях Форума мира и доверия, приуроченного к 30-летию провозглашения постоянного нейтралитета Туркмении.
