https://ria.ru/20251212/putin-2061743825.html
Президент Ирана обсудил с Путиным двусторонние договоренности
Президент Ирана обсудил с Путиным двусторонние договоренности - РИА Новости, 12.12.2025
Президент Ирана обсудил с Путиным двусторонние договоренности
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что подробно обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным в Ашхабаде имеющиеся между Москвой и Тегераном... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T19:02:00+03:00
2025-12-12T19:02:00+03:00
2025-12-12T19:11:00+03:00
в мире
иран
москва
масуд пезешкиан
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061646515_0:245:3206:2048_1920x0_80_0_0_1603b1099693d9123ef3890603a1a0a5.jpg
https://ria.ru/20251212/putin-2061632342.html
иран
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061646515_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_158d393ba376a7a867683843ae67bd7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, москва, масуд пезешкиан, владимир путин
В мире, Иран, Москва, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин
Президент Ирана обсудил с Путиным двусторонние договоренности
Пезешкиан обсудил с Путиным имеющиеся между Москвой и Тегераном договоренности