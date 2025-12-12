https://ria.ru/20251212/putin-2061740646.html
Путин посетил концерт в честь Дня нейтралитета
Путин посетил концерт в честь Дня нейтралитета
Путин посетил концерт в честь Дня нейтралитета
Президент России Владимир Путин посетил праздничный концерт, посвящённый Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении, сообщили РИА Новости, 12.12.2025
Путин посетил концерт в честь Дня нейтралитета
Путин посетил концерт в честь Дня нейтралитета и 30-летия нейтралитета Туркмении