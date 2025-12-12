Рейтинг@Mail.ru
Путин посетил концерт в честь Дня нейтралитета - РИА Новости, 12.12.2025
18:46 12.12.2025
Путин посетил концерт в честь Дня нейтралитета
Путин посетил концерт в честь Дня нейтралитета
Президент России Владимир Путин посетил праздничный концерт, посвящённый Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении, сообщили РИА Новости, 12.12.2025
туркмения
россия
иран
владимир путин
сердар бердымухамедов
масуд пезешкиан
туркмения, россия, иран, владимир путин, сердар бердымухамедов , масуд пезешкиан
Туркмения, Россия, Иран, Владимир Путин, Сердар Бердымухамедов , Масуд Пезешкиан
Путин посетил концерт в честь Дня нейтралитета

Путин посетил концерт в честь Дня нейтралитета и 30-летия нейтралитета Туркмении

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в Ашхабаде
Президент РФ Владимир Путин в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в Ашхабаде. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил праздничный концерт, посвящённый Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении, сообщили в Кремле.
Кадры концерта, на котором присутствовал российский лидер, опубликованы в Telegram-канале Кремля. Путин сидит в зале вместе с хозяином форума, президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.
Ранее Путин и Бердымухамедов, а также ряд зарубежных лидеров приняли участие в пленарной сессии форума, посвящённого Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. Затем у президента РФ состоялась серия двусторонних встреч, в том числе с президентами Ирана и Турции Масудом Пезешкианом и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного форума на тему Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Это приведет к слому системы". О чем договорился Путин в Ашхабаде
ТуркменияРоссияИранВладимир ПутинСердар БердымухамедовМасуд Пезешкиан
 
 
