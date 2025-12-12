https://ria.ru/20251212/putin-2061705300.html
Путин и Эрдоган обсудили на переговорах ситуации в Сирии и на Южном Кавказе
Президенты Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин на переговорах в Ашхабаде детально обсудили ситуации на Южном Кавказе и в Сирии. РИА Новости, 12.12.2025
