Путин после встречи с Эрдоганом и Шарифом поговорил с главой МИД Турции - РИА Новости, 12.12.2025
14:36 12.12.2025 (обновлено: 15:41 12.12.2025)
Путин после встречи с Эрдоганом и Шарифом поговорил с главой МИД Турции
Путин после встречи с Эрдоганом и Шарифом поговорил с главой МИД Турции
в мире
турция
ашхабад
пакистан
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
хакан фидан
турция
ашхабад
пакистан
Путин после встречи с Эрдоганом и Шарифом поговорил с главой МИД Турции

АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после встречи с премьер-министром Пакистана Шахбадом Шарифом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом "на ногах" пообщался с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в Ашхабаде прошли переговоры Путина и Эрдогана. После того, как вышли члены делегаций двух стран, лидеры продолжили беседовать в узком составе. Чуть позже к встрече присоединился премьер Пакистана, который ждал переговоров с Путиным.
В общей сложности Путин и Эрдоган беседовали полтора часа. После того, как встреча завершилась, из зала вышел Эрдоган, а следом - Путин вместе с Фиданом. Российский лидер и турецкий министр, беседуя, прошли в сторону выхода.
