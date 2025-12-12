https://ria.ru/20251212/putin-2061662454.html
Путин после встречи с Эрдоганом и Шарифом поговорил с главой МИД Турции
Путин после встречи с Эрдоганом и Шарифом поговорил с главой МИД Турции - РИА Новости, 12.12.2025
Путин после встречи с Эрдоганом и Шарифом поговорил с главой МИД Турции
Президент РФ Владимир Путин после встречи с премьер-министром Пакистана Шахбадом Шарифом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом "на ногах" пообщался с... РИА Новости, 12.12.2025
Путин после встречи с Эрдоганом и Шарифом поговорил с главой МИД Турции
Путин после встречи с Эрдоганом и Шарифом поговорил с главой МИД Турции Фиданом