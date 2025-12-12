Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с Эрдоганом
13:10 12.12.2025 (обновлено: 13:27 12.12.2025)
Путин встретился с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин в Ашхабаде встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.12.2025
Путин встретился с Эрдоганом

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде. 12 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде. 12 декабря 2025
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Ашхабаде встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает корреспондент РИА Новости.
Российский лидер прибыл в Ашхабад для участия в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
Прошлая встреча Путина и Эрдогана проходила в сентябре в Китае на полях саммита ШОС. В конце ноября лидеры переговорили по телефону и обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Переговоры Путина и Пезешкиана в Ашхабаде продлились почти час
АшхабадТуркменияКитайВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганШОС
 
 
