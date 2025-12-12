Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с президентом Туркмении Бердымухамедовым
11:28 12.12.2025 (обновлено: 11:48 12.12.2025)
Путин встретился с президентом Туркмении Бердымухамедовым
Путин встретился с президентом Туркмении Бердымухамедовым - РИА Новости, 12.12.2025
Путин встретился с президентом Туркмении Бердымухамедовым
Президент России Владимир Путин встретился в Ашхабаде с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.12.2025
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Ашхабаде с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, передает корреспондент РИА Новости.
Российский лидер прибыл в Ашхабад.
ТуркменияАшхабадСердар БердымухамедовСНГРоссияВладимир Путин
 
 
