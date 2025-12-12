https://ria.ru/20251212/putin-2061613534.html
Путин встретился с президентом Туркмении Бердымухамедовым
Президент России Владимир Путин встретился в Ашхабаде с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.12.2025
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
